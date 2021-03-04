Путин заявил о необходимости нахождения во власти людей разных политических взглядов

Глава российского государства Владимир Путин в ходе встречи с волонтерами, участвующими в акции «Мы вместе» заявил, что возможность оказаться во власти нужно дать людям разных политических взглядов и убеждений, так как это поможет подобрать подходы к решению проблем в стране, заявил президент РФ Владимир Путин.

«По поводу того, чтобы волонтёры принимали больше участия в политической жизни – я за, я уже об этом говорил, – цитирует Путина РИА Новости. – Дело ещё, мне кажется, и в том, что в волонтерское движение входят люди разных взглядов и убеждений. И поэтому они, попадая в политические структуры, могут быть и будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна или регион».

Как подчеркнул российский лидер, это очень важно. По его мнению, нужно давать возможность людям разных взглядов и убеждений оказаться во власти, для того чтобы в ходе такой открытой чистой борьбы мнений находить наиболее правильные решения, чтобы Россия шла вперёд.

