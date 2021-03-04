Россия бьет США на газовом рынке Европы и по СПГ

Отсутствие свободных мощностей и конкуренция с давно устоявшимся трубопроводным газом не дает российскому СПГ шансов на высокие темпы развития. Власти прогнозируют, что к 2035 году Россия сможет выйти на уровень производства СПГ в 120—140 млн тонн в год, тогда как в 2020 году он составил лишь 30 млн тонн. Но динамичный рынок является привлекательным, и в 2020 году Россия снова обогнала Штаты по объему поставок сжиженного газа в Европу.

Как сообщил глава концерна Shell в России Седерик Кремерс на презентации LNG Outlook 2021, за 2020-й год Европа импортировала 84 млн тонн СПГ. В этом объеме 22 млн тонн «достались» России, а 20 — США. В целом, цифры сопоставимые. Американцев, пишет «Прайм», оправдывает то, что они сосредоточили свое внимание на рынках Азии, где резко выросли цены на газ из-за аномальных морозов — туда было направлено более 40 танкеров с СПГ.

Интересно, что Россия не первый раз обгоняет США по объемам поставок СПГ в Европу. Так, Международная группа импортеров СПГ ранее сообщала, что в 2019 году Россия экспортировала 15,1 млн тонн, а США — 12,7 млн тонн. В 2018 года поставки из РФ составили 4,4 млн, из США — 2,7 млн. И, судя по этим данным, динамика роста поставок остается очень высокой.

Тем не менее, предупреждают эксперты, конкуренция с российским трубопроводным газом и высокие спотовые цены на СПГ препятствуют повышению показателей. Высокую конкуренцию на этом рынке составляют и другие производители сжиженного газа, например, Австралия, Катар, США, Малайзия.

На стороне всех производителей природного газа (в том числе, в виде СПГ) выступила холодная погода в Европе и Азии, признает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов. По мере наступления холодов отбор сырья из хранилищ увеличивался, росли и спотовые цены на СПГ в хабах ЕС и АТР. В результате к декабрю в европейском направлении СПГ стал стоить в пять раз дороже, чем летом (1 000 долларов за 1 тысячу кубометров вместо 180-200 долларов в летние месяцы), в Азии — еще больше (1100-1200 долларов за тысячу кубов). Особенно сложная ситуация сложилась в Японии, где нет больших мощностей для хранения газа, поэтому топливо покупалось практически «с колес» (по мере прихода танкеров).

США в этой ситуации резко нарастили объемы поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион — в декабре в этом направлении ушло 40 судов. Это не считая других поставщиков, которые старались побыстрее заработать на высоких ценах (Катар, Австралия и другие государства). Уже в январе цены на СПГ в АТР составляли 1300 долларов за тысячу кубометров газа, в феврале они сразу снизились на 300 долларов, в марте — еще на 400 долларов, приводит статистику аналитик.

В дальнейшем на рынке природного газа будет наблюдаться усиление конкуренции — причем между поставщиками трубопроводного газа и СПГ, уверен Артём Тузов. Россия, в первую очередь, будет конкурировать с США, которые активно борются за рынки ЕС и Азии. Чтобы удержать свою долю рынка, нашей стране нужно увеличить производство СПГ в два раза (и догнать Штаты по объемам). Но пока это сложно — производство увеличивается в среднем на 3%, в 3 раза объем может вырасти к 2030 году (по плану Минэнерго) — с текущих 30 млн тонн в год до 120-140 млн тонн. В любом случае, наша страна будет увеличивать производство СПГ, поскольку этот вид топлива становится все более востребован.

Необходимо понимать, отмечает аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления Сколково Сергей Капитонов, что значительная часть продукции завода «Ямал-СПГ» законтрактована крупными международными трейдерами, которые имеют широкие возможности по перенаправлению грузов на более привлекательные в тот или иной момент рынки. В прошлом году сложилась уникальная ситуация, когда в некоторые периоды цены на газ в Европе превышали азиатские цены — соответственно, больше СПГ приходило в Европу, в том числе, и российского.

У российского СПГ на европейском рынке есть значительные преимущества над конкурентами — дешевая ресурсная база и более короткое транспортное плечо, которое станет еще более экономически выгодным после завершения строительства перевалочного хаба в Мурманске. При этом не стоит забывать, говорит эксперт, что на те рынки, на которые поступает российский СПГ, обыкновенно растут и поставки российского трубопроводного газа.

С полным вступлением в силу долгосрочных контрактов, завершением строительства перевалочного хаба на Камчатке, развитием Севморпути основные объемы продукции «Ямал-СПГ» будут поступать на азиатские рынки. Для спотовых же партий, конечно, важна экономическая конъюнктура и устойчивое превышение цен в Азии над Европой, чтобы покрыть транспортные издержки, говорит Сергей Капитонов.

Россия не смогла воспользоваться проблемами в Азии в полной мере в силу географической специфики, поясняет руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Производство СПГ в рамках проекта Sakhalin Energy у «Газпрома» относительно невелико. Для «Новатэка» препятствием для выхода на более перспективный азиатский рынок выступают логистические проблемы — транспортировка по Северному морскому пути (СМП) без сопровождения ледоколов возможна только с мая по декабрь. По мере ввода новых мощностей «Новатэком», создания условий для круглогодичной навигации по СМП, российский СПГ сможет выступить стабилизирующим фактором на азиатском рынке и позволить обладать более гибкой позицией на фоне ужесточения конкуренции.

В текущем году есть возможность занять более прочные позиции на европейском рынке, уверен эксперт. Из-за температурных антирекордов объемы газа в европейских хранилищах упали до 36%, было отобрано на 41,5% больше кубометров, чем было заказано в преддверии отопительного сезона. Это создает предпосылки для дополнительного спроса в период закачки и возвращения показателя в целом на горизонте года к показателям прошлых лет после сложившегося в целом неудачно 2020 года.

Это сохранит интерес как к российскому СПГ, так и приведет к увеличению поставок трубопроводного газа «Газпромом», добавляет Михаил Коган. В январе-феврале последний сообщил о росте экспорта в страны дальнего зарубежья на 32,9% относительно аналогичного периода прошлого года. В оценке конъюнктуры на более далекую перспективу стоит учитывать и политическую составляющую. Шаги новой администрации в США показали, что в Вашингтоне намерены и далее чинить препятствия поставкам российского газа для декларируемого снижения зависимости Европы от России.