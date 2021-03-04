Россияне отдадут иностранцам свои данные в обмен на новый налог

В правительстве обсудят введение «Цифрового налога» на иностранные ИТ-компании. По крайней мере, российским игрокам отрасли пообещал до середины 2021 года принять решение по этому вопросу вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Как сообщили «Ведомости», тема обсуждалась на совещании замглавы правительства с заинтересованными компаниями, в числе которых Центр компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ, «1С», Almaz Capital Partners, Альфа-банк, РЖД, Mail.ru и «Яндекс».

Как рассказал газете один из участников совещания, новый налог предусмотрен вторым пакетом мер поддержки отрасли, его кодовое название - «Цифровой налог». Его плательщиками должны стать компании, использующие данные россиян и формирующие рекламную политику на территории РФ (в источнике речь идет о «компании» в единственном числе, но по контексту понятно, что это только пример, и налогом не обложат кого-то одного: хотя НДС для глобальных игроков интернета и софта и назвали 3 года назад «налогом на Google», платят его и Microsoft, и Facebook и другие компании). Средства от нового налога обещано направлять на поддержку отечественного ИТ-сектора.

Поддержка сектора в самом деле волнует представителей российского ИТ, так как бюджет не резиновый и уже не справляется с расходами, которых требует отечественная ИТ-индустрия. В связи с этим на совещании, по информации издания, обсуждалась и тема перераспределения средств с уже действующего НДС на оказание электронных услуг, взимаемого с иностранных фирм с 2017 года в размере 18%.

Такие налоги взимаются не с иностранных компаний, а с российских граждан, замечает основатель Talkbank Михаил Попов. Также их платит бизнес, размещающий, скажем, с помощью таких сервисов рекламу.

Касательно помощи отечественному IT-сектору, формулировка тоже достаточно размытая и в этом смысле напоминает ситуацию с Российским авторским обществом, когда сборы от различных носителей собираются, но при этом помощь до отдельных исполнителей практически не доходит, говорит Михаил Попов.

Как полагает эксперт, примерно такая же ситуация может сложиться и с обсуждаемым налогом. Другое дело, если эти средства действительно пойдут на пополнение фондов, которые выдают гранты на развитие ИКТ-компаниям, с прозрачной политикой получения, понятной логикой и открытостью для всех участников ИТ-индустрии.

Возможно, в этом случае это будет действительно благоприятное воздействие на рынок, предполагает Михаил Попов. Например, те же гранты «Сколково» или фонд ФРИИ. Они действительно поддерживали и поддерживают российскую IT-индустрию, стимулируют создание новых инновационных компаний и их развитие. Компании, которые с ними связаны, добиваются выдающихся результатов.

Но пока, заключает Михаил Попов, нельзя исключать того, что новый налог станет протекционистской мерой в пользу ограниченного круга IT-компаний.

Скорее всего, добавляет управляющий партнер компании Tax Compliance Михаил Бегунов, в дальнейшем также будут установлены определенные критерии по обороту и способу использования персональных данных. Введение предлагаем ого налога позволит частично компенсировать бюджет страны с учетом предоставления ранее существенных льгот для IT-компаний в результате налоговых маневров в этой отрасли.

Обычно, после объявления правительством любого нововведения, до момента принятия закона проходит не так много времени, поэтому можно ожидать вступления изменений в силу уже с 2022 года. Но практика сбора крупными игроками, в том числе иностранными, персональных данных при оказании услуг является распространенной, и введение такого налога их не отпугнет, уверен юрист. Но, конечно, признает он, остается открытым вопрос, какая будет ставка у этого налога.

Введение нового налога можно объяснить попыткой поиска дополнительных средств для бюджета, что в контексте IT-отрасли приобретает дополнительный смысл — бюджет теряет значительные деньги из-за льгот, установленных для IT-компаний, полагает и партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе. Но в том, что это действительно приведет к ощутимому развитию и поддержке отрасли, есть сомнения.

При этом, считает юрист, и каких-то значимых негативных последствий от введения такого налога не будет — на работу крупных игроков он не повлияет. Пока не ясно, каким будет размер этого налога и не коснется ли он и крупных российских компаний, также использующих данные граждан РФ при определении рекламной политики, но вероятность принятия изменений очень высока. В то же время, сравнивать его с НДС нет смысла, отмечает он, так как это будет совершенно другой сбор, вряд ли соотносимый с ним по размеру и расчету.