Аналитики дали прогноз по курсу рубля на краткосрочную перспективу

В четверг валютные торги начались с отметок 73,97 рубля за доллар и 89,09 рубля за евро, и к пяти часам мск позиции сдвинулись. Доллар стал стоить 73,7 рубля, а евро 88,67 рубля. Сам доллар при этом с 90.79 пункта вырос до 90,98 пункта.

«Обстановка на рынках рискового капитала обостряется по мере восстановления роста доходностей гособлигаций глобальных экономик. Призрак инфляции вновь будоражит умы инвесторов»,- говорит аналитик БКС Михаил Зельцер.

«Снижение американских фьючерсов превышает полпроцента, продолжая негативную тенденцию основной сессии среды. Доллар США отвечает на это подъемом к корзине мировых резервных валют, что сдавливает котировки товарных инструментов: наблюдаются массированные распродажи редкоземельных металлов. Цены на нефть подвержены высокой волатильности — внутридневная амплитуда не опускается ниже 2%, однако новости четверга с саммита ОПЕК+ могут еще больше взвинтить обороты. На повестке — возможное изменение объемов поставки ресурсов на рынок от ведущих стран-экспортеров»,- подытоживает он обстановку на рынке.

В краткосрочной перспективе, как предсказывают в «Универ Капитал», рубль будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 в паре с долларом и на уровне 88,0-89,5 в паре с европейской валютой.