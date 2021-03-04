Словакия вынуждена отправлять больных COVID за границу

Словакия из-за переполненности своих больниц начала отправлять в другие страны заболевших COVID-19, которым требуется госпитализация, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ.

Сегодня, 4 марта, первые пациенты из Словакии были отправлены в Польшу. Также готовность оказать помощь и принять группу больных выразила Германия.

Ранее Румыния доставила в больницы Словакии дополнительные койки.

Местные СМИ отмечают, что система здравоохранения Словакии сталкивается с тяжелой ситуацией из-за высокой заболеваемости COVID-19, больницы переполнены. Накануне, 3 марта, в стране с общим населением около 5,5 млн выявили более 3,3 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Общее число случаев COVID-19 за время пандемии достигло 314 тыс. Около 7,4 тыс. человек скончалось.

1 марта первая партия российской вакцины «Спутник V» была доставлена из Москвы в город Кошице на востоке Словакии.

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против решения премьер-министра страны Игоря Матовича приобрести для использования в республике российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» без ее предварительной регистрации в Евросоюзе и назвала препарат «гибридным оружием».

«Применение российской вакцины не является проявлением отваги или доказательством дипломатического успеха. Это можно воспринимать скорее как отказ от принятых в медицине правил, гарантирующих наивысшие стандарты безопасности для граждан», – заявила Чапутова.

Премьер-министр Игорь Матович раскритиковал политиков, которые выступают против закупки вакцины от коронавируса в России. Он заявил, что было принято решение о закупке вакцины «Спутник V», не дожидаясь ее регистрации в ЕС, поскольку, «времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан».