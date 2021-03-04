В Мьянме убиты 38 протестующих

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер заявила, что за последний день в стране от рук военных и полиции погибло не менее 38 протестующих, сообщает ВВС.

Полиция применяет против демонстрантов слезоточивый газ, резиновые пули и боевые патроны. Общее количество погибших протестующих превысило 50 человек.

В Мьянме второй месяц подряд проходят акции протеста против венных, захвативших власть в стране 1 февраля этого года. Демонстранты требуют вернуться к демократической форме правления и освободить государственного советника, главу МИД республики, главу партии «Национальная лига за демократию» и фактического руководителя страны Аун Сан Су Чжи.

1 февраля военные арестовали президента Мьянмы Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи, депутатов парламента и большинство государственных чиновников. Вице-президент Мьянмы Мьин Све подписал указ о введении чрезвычайного положения сроком на один год, в результате чего руководителем страны стал главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлайн.

26 февраля военные вывезли в неизвестном направлени Аун Сан Су Чжи из резиденции в столице, где она находилась под домашним арестом с 1 февраля.