Стоимость нефти превысила 67 долларов

Майские фьючерсы нефти марки Brent в Лондоне в 18:45 по московскому времени достигли стоимости в 67,26 долларов США за баррель, прибавив в цене 4,9% (около трех долларов) за последние сутки. В последний раз стоимость нефти марки Brent превышала 67 долларов за баррель в мае 2019 года.

Североамериканская марка нефти WTI поднялась в цене до 54,32 долларов за баррель, также подорожав за сутки на 4,9%.

Ранее сообщалось, что добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6% по отношению к 2019 году. В декабре 2020 добыча нефти упала еще сильнее – на 11,1% по сравнению с декабрем 2019 года.

В апреле 2020 года на фоне обвала нефтяных цен страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. На долю России пришлась четверть от этого объема – наша страна взяла на себя обязательства сократить добычу нефти на 2,5 млн баррелей в день.

В апреле 2020 года стоимость нефти марки Brent, которая в начале года торговалась в диапазоне 58-69 долларов за баррель, упала до 19 долларов, а североамериканская марка нефти WTI рухнула до минус 37 долларов за баррель.