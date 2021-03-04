Учёные предупредили о риске «вечного» заражения коронавирусом

Учёные одного их исследовательских Университетов США установили, что люди с сильно ослабленной иммунной системой могут в течение длительного времени не выздоравливать от коронавируса, из-за чего COVID-19 в их организме сможет приобрести неуязвимость для антител.

Специалисты изучили состояния 3-х пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. При этом все они страдали лейкемией. Оказалось, что следы COVID-19 сохранялись в их организме на протяжении 162 дней с момента заражения, передаёт РБК.

«Наши результаты показывают накопление мутаций, которые могут вызвать ускользание от иммунной системы», – говорится в исследовании.

Таким образом, учёные установили, что люди с ослабленным иммунитетом очень уязвимы к коронавирусу, а результаты их исследования демонстрируют необходимость переосмысления мер инфекционного контроля при уходе за заболевшими COVID-19 с ослабленной иммунной системой.

Кроме того, авторы исследования считают необходимым рассмотреть возможность регулярного наблюдения за мутациями коронавируса, чтобы понимать, как они влиянием на передачу COVID, а также на иммунитет.

Напомним, по данным китайских учёных, заражение ковидом вызывает серьёзные и продолжительные сбои в работе иммунитета. Так, у переболевших коронавирусом наблюдается снижение уровня клеток крови, отвечающих за иммунную систему организма человека.

Между тем британские специалисты установили, что переболевшие ковидом могут страдать от последствий вируса всю свою жизнь. В частности, им грозят проблемы с лёгкими, сосудами и психикой. Кроме того, у них может наблюдаться хроническая усталость.