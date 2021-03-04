В Госдуме ответили на призывы Вашингтона уничтожить «программу химоружия»

Глава комитета по международным делам нижней палаты российского парламента Леонид Слуцкий, комментируя призыв Вашингтона к Москве «задекларировать и уничтожить свою программу химоружия», заявил, что в нашей стране с 2017 года такого оружия нет, передаёт РИА Новости.

«У нас такого оружия нет в принципе. Это, к слову, признано и соответствующей международной организацией ОЗХО, что подтверждено неоднократными экспертными оценками», – подчеркнул депутат, добавив, что Россия свои обязательства выполнила в этой сфере в полном объёме.

Ранее сообщалось https://expert.ru/2021/03/4/v-ssha-rasskazali-kak-rf-izbezhat-novykh-sanktsiy-iz-za-navalnogo/, что Москва избежит второго раунда санкций из-за возможного отравления оппозиционера Алексея Навального, если задекларирует и уничтожит свое химическое оружие.

«Мы призываем Россию задекларировать и уничтожить её необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением», – заявил представитель американского Госдепартамента Нед Прайс, который напомнил о возможности введения ещё одного пакета санкций согласно закону США о контроле за химическим и биологическим оружием.

Напомним, США и Евросоюз 2 марта ввели поочередно санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Новый пакет ограничительных мер коснулся ряда высших должностных лиц нашей страны, причастных, по мнению Вашингтона, к аресту оппозиционера. Речь идёт о генпрокуроре Игоре Краснове, директоре Росгвардии Викторе Золотове, главе СК РФ Александре Бастрыкине и руководителе ФСИН Александре Калашникове.

В МИД России пообещали ответить Вашингтону и Брюсселю на новые санкции, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков возмутился фактом, что поводом для новых ограничительных мер стало дело Навального. Помощник главы государства не согласен с заявлением США и ЕС, что якобы имело место отравление и за этим отравлением якобы стоит ФСБ.