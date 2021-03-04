В Калининградской области предотвращён теракт

В Калининградской области задержан гражданин России, который планировал теракт на одном из объектов энергетики, расположенных на территории предприятия.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ФСБ, мотивом предполагаемого террориста была ненависть к действующей власти. Известно, что дома у задержанного обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки.

Кроме того, в ходе обыска по мету жительства злоумышленника сотрудники ФСБ изъяли материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти. Также сообщается, что мужчина вербовал местных жителей для участия в террористической деятельности.

Дата задержания предполагаемого преступника не называется. Однако тот факт, что меру пресечения ему пока не избрали, означает, что это могло произойти на днях. Возбуждено уголовное дело.

Позже Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео, на котором задержанный заявил, что является смертником.

«Да, я смертник», – сказал он, отвечая на вопрос силовика, «открыто» ли он настроен.

Кроме того, на видео демонстрируется, как силовики проникают в дом, задерживают подозреваемого, изымают компоненты для взрывчатки, в том числе калиевую и кальциевую селитру, использующиеся как поражающие элементы болты.