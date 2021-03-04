В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией в Донбассе

Власти России с глубокой озабоченностью наблюдают за обострением ситуации в Донбассе.

«Мы фиксируем всё чаще и чаще обстрелы на территории Донбасса со стороны украинских вооруженных сил или разных формирований, которые там у Украины имеются вблизи линии соприкосновения, – цитирует представителя Кремля РИА Новости. – Мы фиксируем вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения. И всё это повод для нашей серьезной обеспокоенности».

При этом Песков признался, что власти страны тщательно анализируют ситуацию. Он подчеркнул, что в Кремле надеются, что руководству Украины удастся удержать эти формирования и подразделения от дальнейших провокационных действий и от наращивания напряженности.

«Мы рассчитываем, что украинская сторона будет оставаться приверженной договоренности, которая была достигнута в рамках контактной группы, будет привержена подписи президента Украины под Минскими соглашениями», – резюмировал Песков, добавив, что в Кремле рассчитывают, что партнеры по минской четверке продолжат использовать своё влияние, чтобы не дать ситуации перейти через «красную черту», то есть к полноформатным боевым действиям.