В России за сутки выявлено 11,3 тыс. новых случаев COVID

В России выявлено 11 385 новых случаев заражение коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперштаб. Таким образом, суточный прирост заболевших COVID в России вернулся к значениям более 11 тыс., которые наблюдались в течение всей прошлой недели. 3 марта отмечался прирост новых случаев 10 535. С начала пандемии коронавируса в России в общей сложности было зарегистрировано 4,29 млн случаев заражения.

Летальных исходов за сутки зафиксировано 475. Общее число жертв COVID достигло 87 823. Успешно перебороли заболевание 3,86 млн пациентов, из которых выписаны из больниц за последние сутки 16 123 человека.

Москва продолжает оставаться на первом месте среди регионов по заболеваемости коронавирусом. В столице прирост составил 2 150 пациентов, скончался 51 человек, выздоровели 2 421. На втором месте Санкт-Петербург (+986 случаев), на третьем — Московская область (+693). В пятерку вошли Нижегородская область (+385) и Воронежская область (+283).