В США рассказали, как РФ избежать новых санкций из-за Навального

Москва избежит второго раунда санкций из-за возможного отравления оппозиционера Алексея Навального, если задекларирует и уничтожит свое химическое оружие, пишет РБК, ссылаясь на госдепартамент США.

«Мы призываем Россию задекларировать и уничтожить ее необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением», - цитирует издание представителя Госдепартамента США, который напомнил о возможности введения еще одного пакета санкций согласно закону США о контроле за химическим и биологическим оружием.

США и Евросоюз 2 марта ввели поочередно санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Новый пакет ограничительных мер коснулся ряда высших должностных лиц РФ, причастных, по мнению Вашингтона, к аресту оппозиционера, - генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова, главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и руководителя Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова.

В МИД России пообещали ответить США и ЕС на новые санкции, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков возмутился фактом, что поводом для новых ограничительных мер стало дело Навального. Чиновник не согласен с заявлением США и ЕС, что якобы имело место отравление и за этим отравлением стоит ФСБ.

