«Ведомости» рассказали о планах властей ввести новый «налог на Google»

В правительстве идет обсуждение возможности введения нового налога для глобальных IT-компаний, которые занимаются сбором и анализом данных и предпочтений россиян, а на базе этой информации строят рекламную политику, пишут «Ведомости», ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что новый налог обсуждался на прошлой неделе в ходе совещания у вице-премьера Дмитрия Чернышенко по разработке новых мер поддержки российской IT-отрасли.

В совещании приняли участие представители компаний «Центр компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ», «1С», венчурного фонд Almaz Capital Partners, Альфа-банка, РЖД, Mail.ru Group, «Яндекса», отраслевых ассоциаций, пишет издание.

«Цифровой налог», как планируется назвать новый сбор, будет включен во «второй пакет мер поддержки отрасли», а собранные средства будут направлены на поддержку российских айтишников. Решение о введении налога может быть принято, ориентировочно, до середины 2021 года.

