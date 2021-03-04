Заммэра Москвы Ефимов: город передаст в общую долевую собственность около 50 тысяч кв. метров в нежилых зданиях

В законодательство Москвы внесены изменения, позволяющие передавать места общего пользования в общую долевую собственность владельцам помещений в нежилых зданиях. По аналогичному принципу в столице собственникам уже передаются нежилые помещения в многоквартирных домах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Изменения внесены в распоряжение правительства Москвы от 16 декабря 2014 года №726-РП «О прекращении права собственности города Москвы на объекты недвижимого имущества, относящиеся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах».

«Раньше действие этого документа распространялось только на помещения в многоквартирных домах, а теперь и на нежилые здания. В общую долевую собственность могут быть переданы лестничные площадки, холлы, коридоры, чердаки и подвалы. Сейчас городу принадлежит около 50 тысяч квадратных метров таких помещений, которые находятся на территории десяти округов, больше всего их в Юго-Западном, Восточном и Центральном административных округах. Благодаря изменениям в законодательстве собственники коммерческой недвижимости в нежилых зданиях смогут оформить вспомогательные помещения в долевую собственность, после чего в полной мере распоряжаться и содержать их», – сообщил заместитель мэра.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, каждое такое помещение будет рассматриваться на заседании межведомственной комиссии. После помещения включат в реестр для передачи. Таким образом владельцы коммерческой недвижимости смогут оформить подвальные и технические помещения в долевую собственность.

«Комиссии, на которых определяются объекты для передачи в общую долевую собственность, собираются регулярно, несколько раз в год. После рассмотрения на межведомственной комиссии помещения включат в реестр для передачи. Со списками можно ознакомиться на портале mos.ru и на любом правовом сайте, размещающем актуальные нормативные акты. Владельцы коммерческой недвижимости смогут оформить подвальные и технические помещения, холлы и лестничные марши в долевую собственность, обратившись в Росреестр», – отметил глава ведомства.