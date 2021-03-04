Заммэра Ефимов: Москва за 5 лет увеличила долю в несырьевом неэнергетическом экспорте России в 1,5 раза

Предприятия Москвы стали больше экспортировать: доля столицы в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта России увеличилась в 1,5 раза за пять лет. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Доля Москвы в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта России за пять лет выросла с 16,1% до 24,8%. Таких показателей удалось достигнуть благодаря развитию высокотехнологичных предприятий в столице, а также действующим мерам поддержки для компаний – экспортеров. Так, в 2020 году столичные товары экспортировали в 183 страны мира, это на 20 стран больше, чем в 2015 году. Среди новых рынков сбыта - Буркина-Фасо, Андорра, Каймановы острова, Коста-Рика, Ямайка, Барбадос, Багамские острова и Новая Каледония», - сказал заместитель мэра.

В 2020 году объем экспорта в новые страны, по оценкам специалистов Центра «Моспром», составил более шести млн долларов. Среди импортированной продукции – алюминиевая проволока, моющие и чистящие средства, мясо и субпродукты, а также трикотажная одежда.

«По итогам 2020 года в списке товаров с высоким спросом на зарубежных рынках оказалась фармацевтическая продукция - объем экспорта составил 332,64 млн долларов, что почти в полтора раза больше, чем в 2015 году, когда этот показатель был на уровне 131,87 млн долларов. Также среди востребованных товаров парфюмерная, косметическая продукция и туалетные средства, по ним сумма экспорта составила 345,41 млн долларов против 241,76 млн долларов в 2015 году; фильтровальное оборудование - 71,09 млн долларов против 40,58 млн долларов в 2015 году, а также медицинские приборы и устройства - 36,97 млн долларов, в 2015 году сумма составила 19,16 млн долларов», - подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Среди продукции агропромышленного комплекса особым спросом пользуются шоколадные изделия – 90,08 млн долларов (2015 год – 70,42 млн долларов), мучные кондитерские изделия – 68,42 млн долларов (2015 год – 45,44 млн долларов) и колбасные изделия – 31,07 млн долларов (2015 год – 19,31 млн долларов).

«В 2015 году основными импортерами несырьевой неэнергетической продукции были Казахстан, Беларусь, Китай, Индия и Египет, на их долю приходилось около трети всего ННЭ Москвы. В 2020 году ситуация значительно изменилась, среди ключевых партнеров Москвы появились Соединенные Штаты Америки, Германия и Турция», - отметила генеральный директор Центра «Моспром» Наталья Шувалова.

По данным экспертов Центра поддержки и развития экспорта «Моспром», среди регионов страны в пятерку лидеров по объему экспорта и доле в структуре российского экспорта также входят Санкт-Петербург, Свердловская область, Ростовская и Московская область.