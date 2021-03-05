Акции отрываются от фундамента

Наработки Великой депрессии устарели

Стремительное развитие фондового рынка несет в себе не только ожидаемые плюсы, но и так называемые побочные эффекты. Хороши они или плохи, но они есть, и их приходится учитывать как самим компаниям, так и инвесторам на рынках акций. Одним из таких эффектов, к примеру, является то, что частные инвесторы зачастую ориентируются при покупке бумаг не на фундаментальные показатели, а на свое отношение к компании.

Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда» первый зампред Банка России Сергей Швецов. Он, в частности, отметил, что сегодня покупка отдельных акций превратилась в некую игру для начинающего инвестора, стала ставкой на удачу. «Фактически вы покупаете даже не финансовые успехи этой компании, а именно отношение инвесторов к ней. Потому что сегодня фундаментальный анализ, показывающий отклонение стоимости акций от его фундаментальной оценки, он перестал работать», — сказал он.

Замглавы Центробанка подчеркнул, что начинающим инвесторам вообще бы не рекомендовал инвестировать в отдельные акции. «Мы живем в эпоху, когда все наработки, которые появились после Великой депрессии по фундаментальному анализу, они устарели, и отношение инвесторов к компании с точки зрения цены на акции сегодня значит гораздо больше, чем ее финансовые показатели и перспективы ее бизнеса. Как ни парадоксально, но это так», — добавил Сергей Швецов.

Есть факторы поглавнее мелких инвесторов

Сегодня, говорит Анастасия Тарасова, глава инвестиционного департамента inv.lu, санкции оказывают серьёзное влияние на рынок. Но, как правило, ожидания масштабных ограничений не оправдываются — вводятся точечные запреты. Поэтому можно сказать, что на каждую последующую новость о подготовке пакета санкций рынок реагирует слабее. Возможно, такое отношение российских инвесторов сыграет с ними злую шутку. Например, если будут введены санкций против госдолга, к которым пока что никто не готов.

Что ещё оказывает влияние на российский рынок? Нефть, считает эксперт. Несмотря на то, что последние несколько лет уже нет прямой корреляции с рынком, некая зависимость остаётся. В целом можно сказать, что сейчас мировые рынки зависят не столько от кризисов, сколько от риторики — причём как в кабинетах министров, так и в социальных сетях. Так, например, недавно появилось понятие «твиттер трейдинг». Пользователи популярного российского ресурса для инвесторов Smart-lab пишут, что раньше не понимали, зачем им Twitter, а потом выяснили, что это незаменимый инструмент, когда на рынке происходят большие изменения, а новостные ленты СМИ молчат.

Новый тренд с использованием Twitter напрямую связан с притоком мелких инвесторов, уверена Анастасия Тарасова. Как правило, это люди, которым сложно ориентироваться в макроэкономике и показателях рынка — они боятся активно присутствовать на фондовом рынке и хотят быть ведомыми. Поэтому мелкие инвесторы находят для себя «маркетмейкеров» — известных персон, которые серьезно влияют на рынок и за торговыми решениями которых повторяют многие. Самые яркие примеры — это Илон Маск и Дональд Трамп. Кстати, большую роль в движениях рынка играет и Reddit.

На российском рынке тоже есть локальные «маркетмейкеры». Недавно была история с тем, что акции «Абрау-Дюрсо» за 2 дня выросли на 100% после новости о покупке компанией более 3 000 гектаров земель. Произошёл ли полный отрыв курса акций от фундаментальных показателей деятельности компании? Нет, говорит Анастасия Тарасова, это не так, но список показателей расширяется. По ее мнению, будущее лежит в смешении классической экономики и финансовых законов с поведенческой экономикой, маркетингом и SMM.

Не гнаться за процентом

В прошлом году очень большое количество счетов было открыто под влиянием рекламы, на фоне панических настроений, отмечает специалист по инвестиционным продуктам, руководитель российского представительства Фонда прямых инвестиций Республики Армения (ANIF) Сергей Григорян. Многие открыли счет просто для того, чтобы он был, но как пользоваться инструментом, пока еще не разобрались. Поэтому формально счета есть, и прирост по ним огромный, а фактически доля реальных инвесторов увеличилась не так сильно. Это хорошо, гораздо хуже было бы, если бы люди массово начали вкладывать деньги в то, в чем не вообще не разбираются.

По словам Сергея Григоряна, разговор о возможности полного отрыва курса акций от фундаментальных показателей деятельности компании на уровне возросшего спроса со стороны розничных потребителей не имеет под собой никаких оснований. Во-первых, этот спрос не настолько велик, как это пытаются преподнести, во-вторых, розничных инвесторов на рынке не более 15%.

«Я бы тоже не рекомендовал начинающим инвесторам вкладывать деньги в отдельные акции. В первую очередь это бумаги малоизвестных, мелких, нестабильных компаний, особенно тех, которые существуют на рынке менее 3-х лет. В теории в этом нет ничего плохого, но в большинстве своем — это венчурные инвестиции, которые могут быть даже сверхприбыльными, но не для человека без соответствующего образования и практики. Работать с такими бумагами надо уметь, но в любом случае — это высокорисковый продукт, на нем можно заработать больше, особенно в краткосрочной перспективе, но риск потерять все увеличивается в геометрической прогрессии», — говорит Сергей Григорян.

Вообще более подходящим инструментом для начинающих эксперт считает не акции, а облигации. Тем, кто только пришел на рынок, я бы рекомендовал обратить внимание именно на них. При составлении портфеля существует множество стратегий. Самый консервативный и надежный вариант — портфель на 100% состоящий из облигаций. Это могут быть гособлигации, бумаги крупных компаний, а также компаний с государственным участием. Это альтернатива банковскому вкладу, но под более высокий процент.

Помимо номинала, который гарантированно получит владелец облигации в срок погашения, по этим бумагам регулярно выплачивается купонный доход, который увеличивает привлекательность продукта. Купить облигации на рынке можно с разным сроком погашения, от нескольких дней, до 10 лет и более. Облигации с более поздним сроком погашения более выгодны в долгосрочной перспективе, так как чем ближе срок погашения, тем выше их стоимость на бирже. Процентная ставка по облигациям устанавливается на весь срок, поэтому на бирже можно найти актуальные облигации под разный процент в зависимости от года выпуска.

Начинающим инвесторам при выборе облигации Сергей Григорян советует не гнаться за процентом. Лучше обращать внимание на бумаги со средней по рынку доходностью. На бирже присутствует большое количество «мусорных облигаций», процент по которым гораздо выше среднерыночного, а условия более привлекательны, но такие компании могут не исполнить свои обязательства и тогда вы потеряете деньги.

Тем инвесторам, которые не хотят останавливать на консервативной стратегии, можно предложить сформировать портфель из акций и облигаций. Средняя доходность по нему может быть выше, но риски увеличиваются, так как акции — в принципе высокорисковый инструмент. В любом случае, если речь идет о сохранении и приумножении капитала в долгосрочной перспективе я бы не рекомендовал иметь портфель боле, чем на 50% состоящий из акций.