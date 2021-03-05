Диетолог перечислила продукты, которые можно есть на ночь

Из-за того, что ночью замедляются все процессы перед отходом ко сну в случае голода можно съесть легкий ужин из продуктов, содержащих легкоусвояемый белок, например, мясо из детского питания, рассказала телеканалу «Звезда» диетолог и врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

В этом случае организм не получит дополнительную нагрузку в виде «мясного кома», а утором аппетит будет нормальным, в то время, как обычное мясо приведет к снижению аппетита утром или его отсутствию. Помимо этого врач напомнила о существовании специальных баночек с коктейлями, заменяющих легкий прием пищи в 200-300 килокалорий.

«Но не белковый. Полноценный легкий прием пищи. Он максимально удобный для тех, у кого бешеный ритм», - продолжила диетолог.

Врач советует в качестве легкого ужина приготовить омлет с овощами, рыбные котлеты или суфле, можно съесть порцию творога. Также спокойно усвоится организмом банан, вместе с парой ложек урбеча, продолжила Нуриева. Она напомнила, что людям с диабетом это блюдо противопоказано. Не стоит есть вечером или ночью мясо или птицу, а говядина, свинина или телятина будут тяжелыми для желудка в позднее время суток, продолжила Дианова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рекомендовала употреблять натуральный шоколад с какао-маслом, именно такой вид этого продукта может принести пользу организму. Помимо этого врач рассказала, что шоколад «нужно рассасывать, а не просто жевать», тогда человек получает одновременно «и пользу, и удовольствие».

