Эксперт рассказала, как сбить цену при покупке квартиры
Торговаться при покупке квартиры можно, но делать это нужно аргументировано, рассказала агентству «Прайм» управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка. Два самых веских основания, из-за которых покупатель может попросить о скидке, это расположение квартир на первом или последнем этажах.
«Проживание на первом этаже сопряжено с такими неудобствами, как соседство с коммерческими объектами, холод и неприятный запах из подвала, высокий риск ограбления, шумы с улицы», - пояснила Коркка. Квартира на последнем этаже может доставить проблемы из-за протечек на крышах, неудобства в случае поломки лифта, а также слабого напора воды, объясняет специалист.
Особое внимание стоит обратить на видовые характеристики квартиры, в случае, если окна жилья выходят на пустырь, стену соседнего дома или шумную автостраду - смело просите снизить цену. Далее имеет смысл оценить уровень естественного освещения в помещении и, если вы приобретаете вторичное жилье, то оцените размеры предстоящего ремонта и отдельно обратите внимание на состояние инженерных систем, перестройка которых дешевой не бывает.
Далее стоит затребовать документы о техническом состоянии квартиры для выяснения проводилась ли в помещении незаконная перепланировка. Несоответствия требованиям жилищного кодекса удешевляют квартиру сильнее всего, резюмировала эксперт.