Эксперты назвали лучшие города России для начала жизни «с чистого листа»

Эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru в ходе специального социологического исследования определили лучшие города России, где можно начать жизнь «с чистого листа».

При этом, они убеждены, что тенденция переезжать в другие города будет набирать популярность после снятия ограничений, введенных на фоне пандемии COVID-19, передаёт Lenta.ru.

Лидером здесь является Краснодар, именно сюда хотели бы переехать жить большинство россиян – 28,7% респондентов. Второе место занял Санкт-Петербург (18,7%). Замыкает тройку лидеров город русской славы Севастополь (13,7%)

Далее расположились Москва (12%), Калининград (11,2%), Ростов-на-Дону (4,4%), Казань (3,75%), Тюмень (3,3%), Новосибирск (2,5%) и Челябинск (2%).

Ранее сообщалось, что согласно исследованию института территориального развития «Урбаника», самым комфортным и доступным российским городом для жизни стал Краснодар.

По мнению авторов рейтинга, столица Краснодарского края активно развивается в течение 10-15. В городе быстрыми темпами строится доступное по цене жильё, а также поддерживается благоприятная экология.

В пятерке лидеров находятся Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. При этом Москва заняла в рейтинге лишь 52-м место. На столь низкое место в рейтинге повлияла высокая стоимость жилья по сравнению со средней зарплатой.

