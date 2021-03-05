Германия продлила вызванный коронавирусом карантин

Германия продлевает антикоронавирусные ограничительные меры на три недели – до 28 марта, сообщает Euronews. Это решение было принято в результате многочасового совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель Меркель с главами германских земель. При этом в тех частях страны, где эпидемиологическая ситуация наиболее благоприятна, смогут открыться магазины и ряд других общественных заведений.

Условием для их открытия правительство сделало – не более 35 новых заражений в неделю на 100 тысяч жителей. «Сейчас мы лучше справляемся с ситуацией, главным образом из-за двух помощников, которых у нас не было в 2020 г. Это разные типы вакцин и целый набор тестов. Один тест в неделю будет предоставлен федеральным правительством бесплатно каждому гражданину, начиная с восьмого марта. Для этого будут созданы местные центры тестирования», – сказала Ангела Меркель.

На остальной территории все магазины (кроме торгующих товарами первой необходимости), которые были закрыты 16 декабря, откроются не ранее 28 марта.

По последним результатам тестирования, у 46 % немцев с коронавирусом выявлен британский штамм, который признан более опасным.

14 февраля, правительство Германии, с целью не допустить «британский» и «южноафриканский» штаммы вируса в страну, частично закрыло государственные границы с Чехией и австрийской федеральной земли Тироль. На границах установлены полицейские патрули, которые останавливают все автомобили и проверяют цель путешествия. Пересекать граница разрешено только лицам, которые работают в медицинской сфере или на предприятиях «критической инфраструктуры», водителям грузовиков и тем, кто едет не похороны. При этом у въезжающих в Германию должен быть отрицательный тест на коронавирус.

Однако по словам главы министерства здравоохранения ФРГ Йенса Шпана в Германии, еще до закрытия границ, были уже широко распространены мутировавшие варианты коронавируса. В начале февраля доля «британского» штамма среди выявленных заражений коронавирусом выросла случаев в Германии с 6 до более чем 22 процентов.

Официальный Брюссель предупредил шесть стран-членов Евросоюза о недопустимости введенного ими полного или частичного пограничного контроля, касающегося перемещения внутри ЕС жителей союза.