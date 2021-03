Глава ФРС обвалил фондовые рынки замечаниями об инфляции

В ответ на продолжающийся рост процентных ставок по облигациям председатель совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл решил успокоить инвесторов: в четверг он заявил, что ничего страшного не происходит, и пообещал и дальше проводить «терпеливую» политику. Но призыв к терпению и спокойствию привел к обратному результату. Последовала распродажа долгосрочных гособлигаций и акций, которая привела к очередному обвалу на биржах, сообщает Financial Times.

Как обычно (по крайней мере, в последние дни) больше всего досталось IT-сектору, недавнему фавориту. Это видно по результатам торговой сессии на Nasdaq, который обвалился более чем на 2%. Акции Apple Inc, Tesla Inc и PayPal Holdings Inc были в числе лидеров снижения в индексе S&P 500, сообщает Reuters. Бумаги Tesla, уточняет агентство, снизились почти на 5%.

Джей Пауэлл в своем выступлении подчеркнул, что ФРС не будет торопиться ослаблять поддержку экономике, потому что ситуация на рынке труда по-прежнему далека от той, какой ее хотят видеть в главном американском банке. Наверняка Пауэлл хотел успокоить инвесторов, но его слова привели к противоположному результату. Они не развеяли опасений в том, что ФРС реагирует слишком вяло и медленно на недавний всплеск инфляционных ожиданий и рост доходности по облигациям.

С одной стороны, глава ФРС заверил, что его подчиненные и он сам, естественно, очень внимательно следят за всем, что происходит на финансовых рынках Америки и планеты. Но с другой — он не сказал, что его ведомство намерено хоть как-то ограничить рост ставок по долгосрочным казначейским облигациям. Это бездействие Пауэлл и объяснил тем, что ничего особенно страшного, по его мнению, на финансовых рынках не происходит.

Но по мнению экспертов, на которых ссылается FT, обвал на финансовых площадках, последовавший за выступлением Джерома Пауэлла, может оказаться предвестником еще большего всплеска волатильности. Точка зрения руководства ФРС, считающего, что планка для ужесточения политики главного банка еще не достигнута, похоже, больше не устраивает инвесторов, ожидающих быстрого восстановления экономики после пандемии.

Ставки по десятилетним облигациям после выступления главы ФРС выросли на 0,07%. Они достигли 1,55% и вновь спровоцировали бегство инвесторов с 21-триллионного рынка американского долга

Инвесторам приходится настраиваться на перспективу более высокой, чем ожидалось, инфляции во второй половине года. Так, один из показателей инфляционных ожиданий рынка – 5-летняя ставка безубыточности, то есть разница между доходностью по номинальной облигации и доходностью по TIP, впервые после 2008 года достигла в среду 2,5%. Инфляция уменьшает привлекательность выплат по процентам облигаций и заставляет инвесторов продавать их.

Сильную реакцию слова Джерома Пауэлла вызвали и на фондовых рынках. S&P 500 в четверг закрылся со снижением в 1,3%, а Nasdaq Composite потерял более 2%, по итогам текущего года и вовсе опустившись ниже 0.

Резкий рост доходности гособлигаций усилил давление на ценные бумаги в последние дни и недели, потому что более высокие ставки ослабляют привлекательность будущих денежных потоков компаний. Особенно сильно текущая ситуация отражается на акциях высокотехнологических компаний в силу их волатильности, потому что они и так торговались на исторических максимумах по сравнению с ожиданиями по доходности.

В то же время Пауэлл подчеркивает, что если ФРС увидит нездоровый всплеск инфляции в этом году, то обязательно отреагирует и без особых проблем справится с ситуацией. «У нас есть средства для того, чтобы сдерживать рост инфляции на целевом уровне 2%,- заявил он.- И мы воспользуемся ими для достижения нашей цели по инфляции».

Но как показывают события вечера четверга на биржах, такие заявления уже не удовлетворяют инвесторов.

«Рынок облигаций чувствует себя незащищенным заявлениями Пауэлла с точки зрения инфляционной перспективы, — объяснил Падраик Гарви из ING. — Хотя бы потому что у ставок еще достаточно места для дальнейшего движения вверх». С учетом позиции ФРС и ожиданий сильного восстановления экономики, этот эксперт считает, что уже в третьем квартале 2021 года ставки по 10-летним облигациям могут дойти до 2%.