Китай планирует поэтапное повышение пенсионного возраста

Правительство Китая планирует на протяжении пяти лет поэтапно повышать возраст для выхода на пенсию, рассказал в ходе доклада об итогах работы премьер Государственного совета страны Ли Кэцян. Выступление политика прозвучало на сессии Всекитайского собрания народных представителей. Данные реформы намечены в 14 плане социально-экономического развития государства на 2021-2025 гг.

«Нормативный пенсионный возраст будет повышаться поэтапно с обеспечением основного пенсионного страхования по старости до 95% населения», - сообщил чиновник. Сегодня женщины в КНР выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет.

Параллельно с данной реформой китайские власти намерены совершенствовать систему социального обеспечения населения, сообщил Кэцян. Также будет продолжена работа над достижением «адекватного уровня рождаемости» в стране.

Ограничение рождаемости в Китае привело к естественному старению населения КНР. Эксперты подсчитали, что к 2035 г. на двух трудоспособных граждан будет приходиться один пенсионер, а к 2050 г. пенсионеры составят 35% населения страны.

