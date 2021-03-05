Киев не разрешит украинцам иметь двойное гражданство с Россией

Власти Украины разрешат гражданам страны иметь одновременно гражданство любых других стран, кроме России, рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга с журналистами, трансляция которого велась на официальной странице ведомства в Facebook.

«Что касается двойного гражданства. Я являюсь последовательным сторонником этой идеи. Мы работаем с депутатами над соответствующими законодательными изменениями. Есть одно исключение — это страна-агрессор, с которой не может идти речь о любом двойном гражданстве», - сообщил Кулеба. Он уточнил, что Киев положительно относится к возможности получения украинцами двойного гражданства со странами Евросоюза и любыми другими странами, «не несущими угрозы» для суверенитета страны.

В настоящее время по основному закону страны – конституции, граждане Украины могут иметь только одно гражданство. В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский обратился с призывом в Верховную Раду, попросив депутатов рассмотреть новые возможности, которые позволят украинцам быть одновременно гражданами двух стран. В настоящее время рассмотрение такого законопроекта отложили на неопределенный срок.

