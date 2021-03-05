Курс доллара: рубль получил мощную поддержку

В четверг рубль укрепился к основным резервным мировым валютам благодаря росту цен на «чёрное золото» и восстановлению спроса на ОФЗ.

Начав вчерашние торги с отметок 73,97 за доллар и 89,09 за евро, к закрытию основной сессии на Московской бирже рубль заметно прибавил. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 73,56 руб., что на 41,25 ниже, чем это было 24 часа назад. Ещё более мощно просела за сутки единая валюта ЕС – евро торговался по 88,58 руб. (-69,25 коп.).

Таким образом, нацвалюта перешла к укреплению на дорожающей нефти, а также благодаря восстановлению рынка ОФЗ. При этом, по мнению экспертов, в пятницу рубль продолжит свой рост, отыгрывая вчерашнее решение ОПЕК+ не наращивать добычу «чёрного золота» в апреле.

Напомним, по итогам вчерашнего заседания альянс согласился не наращивать добычу сырья в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, согласно информации агентства Bloomberg, Эр-Рияд также сохранит своё дополнительное сокращение в 1 млн баррелей в сутки. На этих новостях вечером в четверг стала дорожать нефть. К 19:00 мск майские контракты на «чёрное золото» марки Brent выросли в цене до 67,31 долл. (+5,06%). Солидно прибавили (+5,08) и фьючерсы на нефть сорта WTI. Их стоимость в это же время составляла 64,34 долл. за бочку.

Валерий Емельянов из ИК «Фридом Финанс» отметил, что вчера рубль чувствовал себя вполне уверенно благодаря дорожающей нефти. А после решения ОПЕК+ наша валюта получила ещё более мощную поддержку. Так, к закрытию торгов доллар вплотную приблизился к 73,50.

«Сегодня же возможно движение пары доллар-рубль как вверх, так и вниз. Но амплитуда колебаний не должна превысить 60 коп. Евро накануне проседал до 88,50. Ближайший ключевой уровень для «европейца» 88,40. При этом есть все предпосылки, что эта валютная пара в начале следующей недели продолжит движение вниз. Сегодня же основной прогноз по курсу евро 88,60-88,80», – предположил Емельянов.

Михаил Зельцер из БКС «Мир инвестиций» отметил, что рубль сейчас вынужден противостоять негативному внешнеполитическому фону. Он напомнил, что вечером в среду появилась информация о втором раунда американских санкций против нашей страны. Однако, как отметил Зельцер, это вообще не сказалось на курсе рубля.

«Большое подспорье для дальнейшего укрепления курса – вчерашнее решение ОПЕК+. Кроме того, при улучшении общемировой обстановки, фактор сезонного курса рубля укрепит его среднесрочные позиции. Если же продолжится санкционная эскалация, то она, что вполне естественно, негативно скажется на настроениях глобальных игроков. И тогда пара доллар-рубль вероятнее всего вернётся в верхние границы коридора 74,50-75,00 руб.», – полагает он.

В свою очередь эксперты «Универ Капитал» прогнозируют, что в краткосрочной перспективе, пара доллар-рубль будет торговаться в коридоре 74,00-75,00, а пара евро-рубль в диапазоне 88,00-89,50.

В свою очередь Юрий Кравченко из ИК Велес Капитал» считает, что главным событием вчерашнего дня стало выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

«На фоне всплесков доходностей на американских долговых рынках руководитель Федрезерва обосновал это движение улучшением настроений в отношении восстановления экономической активности, не высказав при этом серьёзных опасений в связи с волатильностью рынка», – подчеркнул Кравченко.

Он также отметил, что комментарии традиционно консервативного главы американского центробанка очень важны для всех валют сегмента ЕМ и должны задать направление движения, в том числе в паре доллар-рубль сразу на несколько сессий вперёд.

Экономист Дмитрий Долгих рассказал, что аналитики ING повысили прогноз цены на «чёрное золото» на 2021 год на 9 долл. за баррель, что транслируется в увеличение оценки текущего счёта до 70 млрд долл. Но как считает он, больше половины роста текущего счёта будет нивелировано благодаря покупкам валюты российским Минфином, а также из-за повышенного оттока капитала на внутренних и внешних площадках.

При этом экономист подчеркнул, что прогноз покупок валюты на 2021 год повышен с 10 млрд долл. до 25 млрд долл. – то есть сразу в 2,5 раза.

«Уже известно, что российское финансовое ведомство направит на покупки валюты в рамках бюджетного правила 148,1 млрд руб. Предполагаемый объём дополнительных нефтегазовых доходов бюджета прогнозируется в этом месяце в размере 116,9 млрд руб.», – напомнил Долгих.

Он также отметил, что несмотря на то, что прямого позитивного эффекта от роста мировых цен на нефть не будет, это всё равно окажет поддержку рублю, в частности поможет нашей валюте избежать дополнительной волатильности за счёт улучшения макростабильности.

«Это сделает рубль менее чувствительным к глобальной волатильности из-за распродаж на американском долговом рынке по сравнению с аналогами в сегменте ЕМ. В этой связи прогноз на курс рубля в паре с долларом на конец первого квартала 2021 года остаётся прежним – 73,00, а вот к середине года можно ждать эту валютную пару возле 72,00», – резюмировал экономист.