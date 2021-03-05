Мафия уличена в «колоссальном мошенничестве» с дотациями Евросоюза»

Немалая доля от 55 млрд евро, которые Еврокомиссия ежегодно выплачивает европейским фермерам, достается организованной преступности. Итальянские прокуроры и следователи считают, что в разворовывании этих средств виноваты не только бандиты, но и их сообщники: продажные политики и чиновники.

На юге Италии, в калабрийском городке Ламеция-Терма, сейчас проходит крупный судебный процесс над калабрийской мафией — ндрангетой. Обвинение надеется не только осудить бандитов и их сообщников из местных администраций и партий, но и показать, как тесно криминалитет на юге полуострова сросся с «добропорядочными» гражданами и теми, кто должен с ним бороться.

Процесс проходит в напоминающем бункер просторном зале и продлится не менее года. На скамье подсудимых, пишет Politico, 97 обвиняемых, в основном рядовые члены и главари двух крупнейших калабрийских кланов: Баттанези и Бонтемпо Скави. Их защищают 90 адвокатов. В нем примет участие и около тысячи свидетелей.

В сотрудничестве с мафией обвиняются бывший сенатор, шеф полиции, местные чиновники и бизнесмены. Их арестовывали не только в Италии, но и в Германии, Швейцарии и Болгарии. Расследованием руководил спецпрокурор Никола Граттери, известный тем, что половину своих 60 лет прожил под постоянной охраной полиции.

Слушания начались во вторник, 2 марта. У судьи ушел целый час только на прочтение имен бандитов и их сообщников, обвиняемых в целом букете преступлений, включая торговлю наркотиками и живым товаром, мошенничество, рэкет, создание подставных компаний и многое другое.

Перечисляя совершенные обвиняемыми преступлениями, судья упомянула и разворовывание помощи Брюсселя, назвав его: «Колоссальное мошенничество, заключающееся в разворовывании дотаций Евросоюза в огромных масштабах и доведенное до совершенства».

Присутствующий в зале суда сенатора Марило Джиаруссо, который много лет борется с оргпреступностью, выразил надежду, что в ходе процесса удастся вскрыть механизм этой аферы общеевропейского масштаба. Он также обратил внимание на изменение подхода судебных властей к этому виду деятельности мафии. Раньше кража европейских дотаций считалась обычным мошенничеством, за которое полагалось относительно мягкое наказание. Сейчас же такие преступления квалифицируются как преступления, совершенные криминальными организациями. Это значит, что они попадают в сферу действия антимафиозных законов, на Апеннинах очень жестких. Некоторым расхитителям европейских фондов теперь угрожает до 25 лет тюрьмы.

Многие в Италии сейчас задаются вопросом, сколько из 13,5 млрд евро, которые Брюссель выделяет в 2021-22 годах на восстановление итальянской экономики, попадет в карманы мафии? Точного ответа никто, естественно, все согласны, что очень много. Ведь всем здесь совершенно ясно, что на скамье подсудимых оказалась далеко не вся организованная преступность. Калабрия — это только «носок» итальянского «сапога», южнее и западнее которого находится Сицилия.

«Мы в отчаянии, потому что ситуация сложилась очень драматичная, — говорит ведущий радиостанции Radio Siani и борец с мафией Джузеппе Скогнамиглио. — Кланы достигли совершенства в разворовывании фондов. Они прекрасно знают, как, где и на кого нужно надавить».

В 2014-20 годах ЕС перечислил Италии в виде дотаций и помощи 77 млрд евро. Два года назад сенатский комитет по оценке последствий и финансовая гвардия провели расследование и пришли к выводу, что в 6 из 10 случаев средства этих фондов попадают в карманы бандитов и мошенников. Причем, на долю юга приходится 85% всех таких мошенничеств в стране.

В свое оправдание итальянцы могут сказать, что европейские деньги разворовывают не только в Италии и что у них воруют не больше, чем в других странах. По данным Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), в 2015-19 годах больше всего мошенничеств с европейскими деньгами было совершено в Испании (11029), Польше (5017) и Румынии (4968). Италия же на четвертом месте с 4415 мошенничествами.

Об этом частично говорится и в опубликованном на этой неделе расследовании европарламентариев от партии «Зеленых». Очевидно, специально к этому процессу обнародовали на этой неделе результаты расследования разворовывания европейских сельскохозяйственных субсидий в пяти странах Центральной и Восточной Европы. Здесь сразу вспоминается убийство калабрийскими бандитами в 2019 году словацкого журналиста Яна Куцяка, который как раз занимался кражами ндрангетой денег из европейских фондов.

Что касается субсидий фермерам, то обвинение утверждает, что мафиозные кланы разработали простую и эффективную схему хищений. Сначала они узнают через своих людей в муниципалитетах, какие участки еще не получали субсидии из Брюсселя, а затем при помощи своих юристов составляют фиктивные контракты на их аренду и якобы приобретают ее, естественно, и не собираясь обрабатывать.

Кстати, кланы, в прошлом нередко враждовавшие, в этой схеме показали поразительную готовность идти на компромиссы и договариваться ради получения миллионов евро субсидий.

Власти впервые заподозрили ндрангету в разворовывании европейских субсидий еще в 2012 году. Кстати, Джузеппе Анточи, бывший глава муниципалитета Неброди, приказавший провести первое тайное расследование среди фермеров, получавших субсидии, пережил нескольких покушений и сейчас тоже живет под круглосуточной охраной полиции.