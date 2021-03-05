МГАСО: Ирина Шигорева стала директором оркестра

В начале марта в администрации Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана произошли изменения. Ирина Шигорева присоединилась к команде МГАСО в качестве директора по решению Министерства культуры РФ и художественного руководителя оркестра, Народного артиста РФ Павла Когана. Пост его заместителя занял Никита Лебедев, возглавлявший ранее администрацию оркестра musicAeterna.

Ирина Шигорева закончила Саратовскую государственную консерваторию имени Л. В. Собинова. Ранее занимала должность художественного руководителя-директора Государственного Кремлевского оркестра. Работает исполнительным директором Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова».

Никита Лебедев закончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского. Являлся художественным руководителем Троицкого музыкального фестиваля и Фестиваля «Дни Моцарта в Москве», руководил концертным отделом Центра Павла Слободкина, а последние годы возглавлял администрацию оркестра musicAeterna.

«Для меня большая честь и огромная ответственность присоединиться к одному из старейших и прославленных оркестров России. Уважение к истории коллектива, бережное отношение к многолетним традициям и сохранение заслуженного авторитета оркестра – это безусловные приоритеты, следуя которым необходимо стремиться в будущее», — комментирует Ирина Шигорева.

«МГАСО п/у Павла Когана — коллектив с богатыми традициями, и в то же время открытый новым веяниям, новым форматам, новым сочинениям. Впереди коллектив ждут множество интересных и ярких проектов в Москве, других городах России, а также за рубежом, когда международная культурная деятельность возобновится», — добавляет Никита Лебедев.

«С радостью продолжу свою работу в оркестре в окружении профессионалов, которые разделяют ценности нашего коллектива. Уверен, что изменения в команде вдохновят музыкантов на творческие победы и выведут МГАСО на новый уровень», — говорит Павел Коган.

Ближайший концерт МГАСО пройдет 7 марта 2021 года в Большом зале Московской консерватории имени П. И. Чайковского. В праздничном концерте прозвучат произведения Ф. Шопена и В. А. Моцарта. Подробности на сайте коллектива: http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/83