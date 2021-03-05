Цены на нефть растут на решении ОПЕК+ по сокращению добычи

Цены на нефть утром 5 марта показывают уверенную положительную динамику, продолжая рост, который начался накануне вечером, после решения ОПЕК+ оставить в силе действующие договоренности о сокращении добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в мае выросла на 1%, достигнув отметки $67,41, стоимость апрельских фьючерсов на WTI прибавила 0,99%, до $64,44 за баррель.

Инвесторы продолжают отыгрывать итоги министерского заседания ОПЕК+, которое прошло 4 марта. Альянс решил сохранить действующие квоты на добычу нефти и не наращивать ее в апреле. Ранее эксперты отрасли прогнозировали общую прибавку на 0,5 миллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия сохраняет отдельное сокращение в 1 миллион баррелей в день.

В мае прошлого года из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Корректировка цен происходила по мере восстановления спроса и снятия ограничений. В марте добыча составляла 7,05 миллиона баррелей в сутки. Причем в феврале и марте возможность ограниченного наращивания добычи получили только Россия и Казахстан.

