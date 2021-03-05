«Россети» вышли в прибыль по итогам 2020 г., несмотря на пандемию

Чистая прибыль крупнейшей электросетевой компания России «Россети» в 2020 году составила 29,5 млрд рублей по РСБУ. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службу компании.

Выручка по итогам 2020 года составила 15,8 млрд рублей. Как пояснили в компании, изменение выручки (снижение на 60% по сравнению с 2019 годом) обусловлено отражением в доходах 2019 года промежуточных дивидендов дочерних предприятий. Без учета этого фактора выручка в 2020 году выросла на 8,2%.

Одним из важных показателей в период пандемии служит себестоимость продаж. В «Россетях» она сократилась на 5,4% до 4,4 млрд рублей, что может говорить о том, что компания весьма эффективно работала с издержками в этот непростой период. Многие компании в это время нарастили расходы из-за антикоронавирусных мер: перевод на «удаленку», закупка масок и антисептиков, организация тестирования, выплата стимулирующих премий). В Россетях на пике ограничений на дистанционном режиме работы находились до 70% офисных сотрудников.

Консолидированную отчетность по международным стандартам планируется раскрыть в ближайшие месяцы. О том, что результаты должны быть положиительными свидетельствуют данные дочерних структур. Почти одновременно с «Россетями» отчетность по РСБУ опубликовала крупнейшая компания группы «Россети ФСК ЕЭС. В 2020 году она снизила выручку только на 5% – и получила чистую прибыль в размере 39,9 млрд. рублей.