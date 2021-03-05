Российские женщины назвали самый бесполезный подарок на 8 Марта

Российские женщины назвали самые бесполезные, а также самые желанные подарки, которые они бы хотели получить на 8 Марта. Любопытно, что в обе эти категории попали цветы, передаёт РБК со ссылкой на данные опроса SuperJob.

Так, каждая пятая женщина, а это 22% среди принявших участие в опросе, хотела бы получить цветы в Международный женский день. При этом 15% россиянок считаю цветы самым бесполезным подарком, который получали 8 марта.

Кроме того, среди бесполезных подарков фигурируют кастрюли, сковородки, кружки, шампуни гели для душа, конфеты, дешевая парфюмерию, свечи недорогая косметика, сувениры, открытки, брелоки и вазы

Самыми желанными подарками участницы опроса считают дорогую парфюмерию и косметику, деньги, смартфон или иной гаджет, а также украшения и путешествия Кроме того, 6% россиянок считают «любовь, заботу и внимание» – самым лучшим подарком на 8 марта.

Еще по 2% российских женщин хотели получить в Международный женский день одежду/обувь, билеты в театр/на концерт, бытовую технику, книги, сладости, мебель, подарочные сертификаты в SPA, на обучение или фитнес, а также приглашение романтический вечер.

В исследовании SuperJob приняли участие 1600 женщин в возрасте от 18 лет из разных регионов России.

