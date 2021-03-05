«Северный поток — 2»: свет в конце трубопровода

Перспективы мегапроекта «Северный поток — 2», на котором, как на почти единственной ниточке, держится последнее, что осталось от сотрудничества Евросоюза и России, подвисают в неопределенности из-за действия противоположных сил, равнодействующая которых точно не понятна никому.

Силы, работающие «против потока» (в прямом и переносном смысле) проявились в четверг, когда немецкая компания Uniper прекратила финансирование его строительства. Об этом объявил ее глава Андреас Ширенбек. Ранее, в феврале, другая немецкая компания Wintershell Dea также завершила финансирование проекта, вложив в него к тому моменту 730 млн евро.

Немецкая компания последовала примеру других концессионеров, которые вышли из проекта, чтобы не подпасть под новые американские санкции, введенные в январе. В декабре 2019 года от участия отказалась датская Allseas, чьи трубоукладчики прокладывали нитки по дну Балтийского моря. В ноябре 2020 года о выходе из проекта сообщила норвежская Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd. За ней в январе 2021 года последовали немецкая Bilfinger SE, датская Ramboll, швейцарские ZIG и Munich Re Syndicate, английская дочка германской Münchener Rück, французская Axa Group.

По данным Uniper, газопровод построен на 98 процентов (осталось дотянуть две нитки по 75 км каждая). Оператор газопровода Nord Stream 2 AG уведомил европейских партнеров о том, что уже предоставленных денег хватит на достройку трубопровода, по которому Россия сможет прокачивать до 55 млрд кубометров газа в год.

В отличие от коммерческих компаний, правительство ФРГ не собирается бросать газопровод на стадии «последней мили» — санкции не распространяются на госструктуры Евросоюза (также и на НКО) . Германия намерена обсуждать с США отмену санкций, которые 19 января ввел американский Минфин. В Берлине считают, что администрация Джо Байдена вполне договороспособна по этому вопросу.

Когда именно немецкие представители вступят в прямой контакт с американскими, зависит в том числе и оттого, когда новая администрация США назначит своих переговорщиков. Однако оптимистический настрой в Берлине появился впервые за четыре года, что в Белом доме квартировал Дональд Трамп.

Германия никогда за все это время не отступала от убеждения, что начатый проект необходимо довести до конца. Немецкие официальные лица в разных формах и по разным поводам подчеркивали, что судьба двусторонних проектов между Россией и ЕС должна решаться в России и в ЕС, а не за океаном. «Северный поток — 2» стал важнейшим камнем преткновения между Старым и Новым светом, превратив США и Германию в партнеров по «диалогу глухого со слепым». Потому что в Европе с самого начала понимали, что антироссийская направленность американских усилий по заморозке газотранспортного проекта — только дипломатическая упаковка. В реальности же санкции США наносят европейцам ничуть не меньший, если не больший, урон, чем «Газпрому».

И нет пути назад

В том, что «Северный поток — 2» будет достроен независимо оттого, о чем договорятся или не договорятся Берлин и Вашингтон, не сомневается эксперт Центр исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. Он уверен и в том, что какие-то договоренности по этому вопросу будут между ними достигнуты.

«Причины такой уверенности простые и в то же время фундаментальные, и они объясняются простой арифметикой. Объединенные интересы элит Германии и России в этом проекте перевешивают интересы американских компаний, которые отстаивают власти США. Это для Германии вопрос не только энергетической безопасности, но и геополитического статуса в евроатлантическом сообществе», — сказал он «Эксперту Online».

В отсутствие «Северного потока — 2» Германия остается без той самой диверсификации поставок энергоносителей, которые перед ней, по данным газеты Handelsblatt, в Вашингтоне ставят условием снятия санкций.

В понимании американцев, диверсификация означает отказ от монопольного присутствия на европейском рынке Газпрома (чья доля на рынке газа Германии в 2019 году составила 51,6%). Но в США, разумеется, совсем не против того, чтобы такую монопольную роль заняли их нефтегазовые компании. Такая «диверсификация по-американски» для Европы будет означать, что она оказывается зажата между поставками неконкурентно дорогого СПГ из самих США и поставками газа с Ближнего Востока (которые контролируют союзники тех же США).

Для ЕС, и в первую очередь Германии как «первой скрипки» европейского объединения, запуск «Северного потока — 2» поэтому означает качественное усиление их геополитической правосубъектности. Но и сугубо экономические реалии говорят о том, что никакие американские санкции немцев уже не испугают настолько, чтобы они выбросили на ветер (точнее, в Балтийское море) колоссальные деньги, уже инвестированные в проект. Общие затраты на него оцениваются в очень широком диапазоне — от 8 до 40 млрд евро, в зависимости от методики расчетов, и даже по нижней границе ущерб от санкций не сможет превысить прибыль, которой инвесторы собираются «отбивать» понесенные на строительство затраты.

«Проект набрал уже такую инерцию, что остановить его при 98-процентной готовности американцам не удастся никакими угрозами. Байден, скорее всего, ограничится политическими заявлениями общего характера, но слишком увлекаться ему опасно по внутриполитическим соображениям — он ведь выиграл выборы под обещания ликвидировать тот урон, который Дональд Трамп нанес евроатлантическому единству», — полагает Блохин.

Понятно, что президент США не может просто «подарить» от щедрот своих «Северный поток — 2» европейцам, например, издав соответствующий исполнительский указ. Возможное снятие санкций в Вашингтоне, как уже было сказано, обуславливают получением от Евросоюза гарантий, что тот убедит Россию сохранить транзит газа через Украину, а сам ЕС продолжит диверсифицировать поставки топлива. Убедить же Россию будет нелегко, зная, что объем исков украинского «Нафтогаза» к «Газпрому» уже сейчас сравним со стоимостью второго «Северного потока».

Поэтому на нынешнем этапе саги вокруг российско-европейского газопровода Германия и США от споров по вопросу «быть или не быть» переходят к менее драматической торговле о условиях «сдачи» американцев — их отказа от претензий к европейским участникам проекта. Германская selling point, козырная карта, в таком торге может содержать условия, на которых ФРГ будет готова закупать американский сжиженный природный газ не вместо, а вместе с российским СПГ. Для обеих сторон такой вариант будет наименее болезненным компромиссом, полагает Блохин.

«Такой компромисс читается между строк всех заявлений политиков с обеих берегов Атлантики, которые они делали в минувшую неделю. Такой исход, конечно, усилит Германию, а вместе с ней всю Европу, чьим экономическим центром тяжести она является. Это не сильно обрадует Америку, но ей подсластит пилюлю то, что в результате рассосется подспудное раздражение европейцев из-за выкручивания рук, которое беззастенчиво практиковала администрация Трампа. Никому не нравится, когда тебя воспринимают в качестве дойной коровы», — резюмирует эксперт.

Звезды сошлись

Достройка «Северного потока — 2» хоть по разным причинам, но окажется выгодной всем его участникам и «неучастникам». В проигрыше может остаться только Украина, лишившись тех выгод, которые ей пока дает положение моста между российским поставщиком газа и его европейскими покупателями.

Но объективно «звезды сошлись» так, что ни европейцам, ни американцам нет смысла продолжать ссориться из-за российского газопровода, говорит глава Центра энергетической дипломатии и геополитики, профессор МГИМО Станислав Жизнин.

«Развитие энергетики и в США, и в Евросоюзе движется в сторону постепенного отказа от «грязных» энергоносителей в сторону «зеленой» энергетики. Эта тенденция ослабляет позиции американских сланцевиков и их давление на Белый дом. Это исключительно удобный момент для Байдена помириться с Германией и другими европейцами с наименьшим ущербом для своих внутриполитических позиций. А политическая воля к такому примирению налицо с обеих сторон», — сказал он «Эксперту Online».

Разумеется, доброй воли Белого дома недостаточно для того, чтобы американско-европейские отношения прояснились сам собой, поскольку режим санкций запущен Конгрессом, и отменить его по мановению руки глава администрации не имеет возможности.

Последние санкции могут затормозить завершение строительства трубопровода (потребуется время для перенастройки юридических конструкций под новые условия), но не заморозить его насовсем. Но во всяком случае европейские компании могут надеяться на то, что закон 2019 года «О защите европейской энергетической безопасности» (‘‘European Energy Security and Diversification Act of 2019’’ ) будет теперь применяться без фанатизма.