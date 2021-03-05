Слон в посудной лавке

Ведомство предлагает установить дополнительный порог ввоза товаров для личных целей при повторном въезде в течение месяца в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сейчас в ЕАЭС можно беспошлинно ввозить товары для личного пользования, стоимость которых не превышает 500 евро, и весом не более 25 кг. Министерство намерено снизить порог до 50евро и 10 кг для повторных ввозов в течение месяца. За превышение нормативов придется внести таможенный платеж в размере 30% от стоимости ввозимых товаров, не менее 4евро за 1 кг в части превышения веса. Новые правила могут вступить в силу уже 1 июля 2021 года, если их согласуют эксперты ЕЭК и ЕАЭС.

По мнению ведомства, такое нововведение поможет поддержать отечественных производителей, избавит их от конкуренции со стороны зарубежных компаний. В пояснении к документу Минфин указывает, что действующие правила приводят к злоупотреблениям: товары, якобы предназначенные для личного пользования, ввозят в страны ЕАЭС с коммерческой целью. По словам ведомства, определить, когда товар ввозится для перепродажи, практически невозможно: «Стоимость и вес багажа, ввозимого отдельным физическим лицом, не превышает необлагаемых норм, а ассортимент багажа подбирается таким образом, чтобы в нем не содержалось товаров одного наименования и одного размера в количествах, превышающих разумные потребности физического лица», — говорится в пояснении к документу.

Президент Ассоциации Национальной Дистанционной Торговли (НАДТ) Александр Ивановзаявляет, что относится к этой инициативе крайне отрицательно.

«Мотивы, которые выдвигает Минфин, мягко говоря, не просчитаны. Если мы начнем разбираться в предположениях, как все должно работать, они рассыплются от легкого дуновения. Они экономически несостоятельны, и в них нет абсолютно никакой логики», — добавляя, что при своей бесполезности ситуацию для людей они сильно ухудшат.

В своем предложении ведомство также ссылается на международную практику.

«В Евросоюзе, где той же поддержкой отечественных МСП мотивируют снижение беспошлинного порога, в отличие от нас, есть, кого поддерживать», — замечает эксперт. При этом он подчеркивает, что нет ни одного исследования, которое доказывает, между состоянием внутренних производителей и кроссбордерами есть какая-то корреляция.

По словам Иванова, объем кроссбордерной торговли составляет всего около 0,8% от всего рынка розничной торговли, но при этом он выполняет важную функцию — ценовое регулирование рынка, без которого цены давно бы перешли все границы. Но так как существуют альтернативы по более низким ценам, это заставляет оглядываться сетевую торговлю, объясняет эксперт. Он также добавляет, что именно сетевая торговля лоббирует идею со снижением порога причине того, что так они смогут абсолютно бесконтрольно устанавливать цены. Последствия, по мнению Иванова, могут быть весьма серьезными:

«Мы все, как потребители, окажемся в ситуации высоких цен и низкого качества. Эта история неизбежно приведет к тому, что мы будем покупать плохое и дорогое», — резюмирует эксперт.