США и Великобритания рассматривают новые санкции против России

США и Великобритания рассматривают перспективу введения дополнительных санкций в отношении РФ, которые предположительно будут направлены на суверенный долг, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

По их словам Лондон и Вашингтон в настоящее время взвешивают возможность введения новых ограничительных мер против России за применение химического оружия. Рассматриваются варианты от санкций против бизнесменов до крайнего шага - нацеливание на государственный долг страны.

Собеседники агентства рассказали, что официальные лица Запада настаивают на том, чтобы Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) «продолжала оказывать давление на Россию» до тех пор, пока страна не даст ответ по поводу использования ею запрещенных веществ.

Один из источников рассказал, что Британия намерена обсудить новые меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию, в самое ближайшее время.

В случае, если Москва откажется выполнять условия относительно закона о химическом оружии 1991 года, а именно не даст заверений, что впредь такое оружие не будет применяться, то санкции будут расширяться, сообщает агентство информацию собеседников.

Отмечается, США могут усилить давление на Россию и санкциями в отношении бизнесменов.

