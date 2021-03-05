Стало известно, сколько доз вакцин «Спутника V» выпущено на 1 марта

По состоянию на 1 марта в гражданский оборот выпущено 7,885 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», рассказала в ходе круглого стола в Совете Федерации представитель организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Алла Трапкова. Мероприятие под названием «О развитии национальной фармацевтической промышленности» было посвящено последним достижениям в данной области в РФ.

«На 1 марта в гражданский оборот были выпущены 7 миллионов 885 тысяч комплектов доз вакцины "Спутник V"… В настоящее время проводится контроль недавно зарегистрированной вакцины "КовиВак" производства Института им. Чумакова», - сообщила Трапкова. Она уточнила, что начать выпуск второй вакцины планируется во второй половине марта, сразу после того, как препарат пройдет «все контроли».

Общий объем производства вакцин от коронавируса в стране к маю 2021 года, по заявлению Трапковой, может составить более 50 миллионов комплектов.

