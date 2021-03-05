Стоимость нефти приближается к 70 долларам

Майские фьючерсы нефти марки Brent в Лондоне в 18:00 по московскому времени достигли стоимости в 69,3 долларов США за баррель, прибавив в цене 3,5% (около двух долларов) за последние сутки. В последний раз стоимость нефти марки Brent превышала 70 долларов за баррель в апреле 2019 года.

Североамериканская марка нефти WTI поднялась в цене до 66 долларов за баррель, также подорожав за сутки на 3,5%.

4 марта страны-участники ОПЕК+ приняли решение не повышать нефтедобычу в апреле и сохранить ее на уровне марта текущего года. Для России и Казахстана сделали исключение, разрешив им добывать на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки больше, чем в предыдущем месяце.

После сообщения о сохранении сделки ОПЕК+ стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent за два дня выросла с 63 до 69 долларов за баррель, а затем опустилась до 66 долларов.

В апреле 2020 года стоимость нефти марки Brent, которая в начале года торговалась в диапазоне 58-69 долларов за баррель, упала до 19 долларов, а североамериканская марка нефти WTI рухнула до минус 37 долларов за баррель.

В апреле 2020 года на фоне обвала нефтяных цен страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. На долю России пришлась четверть от этого объема – наша страна взяла на себя обязательства сократить добычу нефти на 2,5 млн баррелей в день.

Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6% по отношению к 2019 году.