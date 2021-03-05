Сюжет дня: акции нефтяных компаний дорожают на фоне решения ОПЕК+

Бумаги сразу нескольких нефтяных компаний торговались лучше рынка по итогам торговой сессии на Мосбирже в пятницу, 5 марта. За день сильнее всех подорожали акции «Лукойла» (+6,75%), «Татнефти» («обычка» +5,66%, «префы» +4,46%), «Сургутнефтегаза» (+3,43%), «Газпром нефти» (+3,43%), «Роснефти» (+3,24%). Также в лидеры торгов вышли акции газовой компании «Новатэк» (+7,63%).

В пятницу стало известно, что страны ОПЕК решили сохранить договоренности по сокращению добычи нефти в апреле. Решение обусловлено тем, что восстановление спроса на нефть от последствий пандемии все еще достаточно хрупкое. Возможность незначительно нарастить производство получили только Россия и Казахстан. Эксперты назвали новые договоренности стран-участниц ОПЕК+ «приятной неожиданностью». Трейдеры в ответ на решение принялись скупать акции. Стоимость нефти по состоянию на 19:03 мск выросла на +3,24% до 68,9 долларов за баррель.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,49% до 3414,13 пунктов. Индекс РТС упал на -0,45% до 1448,15 пунктов. Российская валюта укреплялась – 74,44 рубля за доллар.