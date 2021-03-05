В Госдуме предлагают ввести новую льготу для российских пенсионеров

Депутат нижней палаты российского парламента Иван Сухарев предлагает ввести в нашей стране новую льготу для пенсионеров, которая позволит приобретать им ежегодно два билета по сниженным ценам на поезда дальнего следования.

Соответствующее письмо парламентарий направил на имя главы российского Минтранса Виталия Савельева. В нём он отметил, что сейчас некоторые категории граждан уже имеют право на льготные билеты, но пенсионеры к ним не относятся.

При этом, как подчеркнул Сухарев, многие пожилые россияне зачастую вынуждены отдавать крупные суммы денег на поездки к родным и близким, которые проживают в других регионах страны.

В этой связи депутат просит рассмотреть возможность включения граждан пенсионного возраста в число льготников.

«Предлагаю предоставить им право в течение одного календарного года приобрести два билета на поезда дальнего следования со скидкой в 50% на любые даты при наличии билетов», – говорится в письме Сухарева главе Минтранса Виталию Савельеву.

