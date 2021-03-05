В Кремле оценили «безумные позывы» ввести санкции против российских бизнесменов

Российские власти надеются, что безумные позывы ввести санкции против российских бизнесменов останутся только на страницах западных СМИ.

Об этом в ходе ежедневного брифинга с журналистами заявил руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля подчеркнул, что пока ещё никто не ввёл санкции против отечественных бизнесменов.

«Но мы, конечно, всё-таки надеемся на то, что, скажем так, подобные безумные позывы останутся на страницах СМИ и не найдут, скажем так, живительной почвы в американском истеблишменте», – цитирует Пескова РИА Новости.

Поэтому, как считает он, здесь вряд ли уместны гипотетические рассуждения.

«Давайте всё же дождёмся и посмотрим, как будут дальше развиваться события», – резюмировал помощник президента России.

Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Вашингтон и Лондон рассматривают возможность ввести больше санкций против нашей страны, которые могут быть направлены против суверенного долга и отечественных бизнесменов.

При этом подчёркивается, что власти Великобритании намерены настаивать на том, чтобы ОЗХО «продолжала оказывать давление на Москву» в том, чтобы она предоставила ответы по использованию запрещённых веществ.

Кроме того, собеседники агентства рассказали, что уже в самое ближайшее время Великобритания будет обсуждать возможные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая ФРГ и Францию.

