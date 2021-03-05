В Москве отменили режим самоизоляции для пожилых людей

Столичный градоначальник Сергей Собянин отменил режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Как передаёт РИА Новости, об этом мэр Москвы написал в своём блоге в Сети Интернет. По словам Собянина, теперь этот режим носит не обязательный, а рекомендательный характер. Кроме того, с 8 марта социальные карты разблокируют.

При этом мэр попросил по возможности воздерживаться от поездок, так как «каждый день клиники Москвы в тяжёлой форме с коронавирусом попадают 700-800 человек.

«Если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации, чтобы сделать вакцину от COVID-19 и защитить себя. Тем более что таких пунктов в столице достаточно и никаких проблем с записью нет.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлено 11 024 новых заболевших коронавирусной инфекцией. В стране вторую неделю суточный прирост заболевших колеблется в значениях от более 11 тыс. до более 10 тыс.

Эпидемиологи отмечают стабилизацию ситуации с распространением COVID-19 в стране, называя небольшие колебания нормальным процессом. Нарастающим итогом в РФ за всё время пандемии выявлено 4 301 159 случаев коронавирусной инфекции (+0,26% за минувшие сутки). Число безвозвратных потерь составило 88 285 человек, за последние сутки умерли 462 пациента. Успешно перебороли заболевание 3 885 321 россиян, из них 15 464 человека были выписаны по выздоровлении за последние 24 часа.

В Москве зарегистрированы 1 757 новых случаев COVID-19, столица остаётся на первом месте в стране по заболеваемости инфекцией. 54 человека скончались, 2 249 выздоровели. На втором месте расположился Санкт-Петербург (+983), на третьем Подмосковье (+750). В пятерке также Нижегородская (+384) и Воронежская (+279) области. Наименьший прирост отмечен в Тыве (6), в Еврейской АО (5) и в Чукотском АО (2).

