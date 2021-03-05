В России в январе упала рождаемость и увеличилась смертность

Федеральная служба государственной статистики России сообщила, что в январе 2021 года в стране умерло 219 769 человек, что на 33,9% превысило смертность января 2020 года – тогда умерло 164 075 человек.

Согласно данным Росстата, число родившихся в России в январе 2021 составило 106 603 человека, что на 10,3% меньше, чем в январе 2020 года – тогда родилось 118 820 детей.

Количество смертей с коронавирусом в январе 2021 года составило 37 107 человек, из которых для 21 511 человек COVID-19 стал основной причиной смерти.

По данным Ростата, всего с начала пендемии число умерших россиян с коронавирусом достигло 200 432 человек.

Ранее сообщалось, что в 2020 году население России сократилось на полмиллиона человек. По предварительным данным Росстата в 2020 году численность населения в России упала на 510 тыс человек и на 1 января 2021 года составила 146 238 185 человек. Аналогичное по масштабом уменьшение численности населения фиксировалось в 2015 году – тогда убыль составила 564,5 тыс человек. С 2008 по 2018 годы наблюдался рост численности населения, а максимальный рост был зафиксирован в 2013 году – число жителей страны выросло на 320 тыс человек.