В России за сутки выявлено 11 тыс. новых случаев COVID

В России за сутки выявлено 11 024 новых заболевших коронавирусной инфекцией, передает оперштаб. В стране вторую неделю суточный прирост заболевших колеблется в значениях от более 11 тысяч до более 10 тысяч. Эпидемиологи отмечают стабилизацию ситуации с распространением коронавируса в стране, называя небольшие колебания нормальным процессом. Нарастающим итогом в России за все время эпидемии выявлено 4 301 159 случаев коронавирусной инфекции (+0,26% за минувшие сутки). Число безвозвратных потерь составило 88 285 человек, за последние сутки умерли 462 пациента. Успешно перебороли заболевание 3 885 321 россиян, из них 15 464 человека были выписаны по выздоровлении за последние 24 часа.

В Москве зарегистрированы 1 757 новых случаев COVID, столица остается на первом месте в стране по заболеваемости инфекцией. 54 человека скончались, 2 249 выздоровели. На втором месте расположился Санкт-Петербург (+983), на третьем Подмосковье (+750). В пятерке - Нижегородская (+384) и Воронежская (+279) области. Наименьший прирост отмечен в Тыве (6), в Еврейской АО (5) и в Чукотском АО (2).

Россия переместилась на четвертое место в мировом антирейтинге по заболеваемости коронавирусом по данным Университета Джонса Хопкинса. Лидером по суточному приросту ковид-больных остаются США (28,8 млн случаев). Далее следуют Индия (свыше 11,1 млн) и Бразилия (более 10,7 млн). В общей сложности в мире выявлено более 115 млн случаев заражения COVID, умерли более 2,5 млн человек.

