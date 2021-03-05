В России запустили первую в стране пилотную сеть 5G

Крупнейший в стране сотовый оператор МТС объявил о запуске первой в РФ пользовательской пилотной сети связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы. Здесь, где абоненты оператора, использующие 5G-совместимые смартфоны, смогут подключаться к безлимитному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/c и минимальными задержками, передаёт РИА Новости.

По словам президента МТС Алексея Корня, после многочисленных тестов и пилотов в сфере 5G наша компания запустила первую в стране масштабную пилотную сеть пятого поколения, доступную тысячам абонентов в реальных условиях.

При этом он пояснил, что пользователи 5G-совместимых смартфонов, которых компания будет приглашать для участия в массовом пилотном проекте, попадая в многочисленные локации на улицах Москвы, смогут испытать преимущества нового стандарта при загрузке тяжёлого контента, просмотре и видеотрансляциях в UHD-качестве или просто раздавая скоростной Wi-Fi.

Кроме того, специалисты сотового оператора будут решать технические задачи по совершенствованию тестовой инфраструктуры сети 5G, тестировать совместимость с абонентским оборудованием, а также оценивать факторы, которые влияют на качество услуг. Известно, что в пилотной сети МТС пятого поколения могут работать смартфоны, которые поддерживают band n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц.

Напомним, ещё в конце июля 2020 года стало известно, что первым российским сотовым оператором, которому удалось получить лицензию на 5G, стала компания МТС. Тогда сообщалось, что не позднее 16 июля 2022 года она должна начать предоставление в 83 регионах страны услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020. Лицензия выдана по 16 июля 2025 года включительно.

Компания сможет работать в диапазоне 24,25-24,65 ГГц, но это не самый «удобный» диапазон. Самый перспективный для 5G – 3,4-3,8 ГГц занят военными, и они их освобождать не намерены.

Наиболее актуальные области для 5G – дополненная и виртуальная реальность, гигабитный домашний интернет без проводов, а также облачный игровой сервис, там, где требуется высокая скорость интернета. Если в сетях 4G скорость соединения в среднем достигает 100 Мбит/с, то у 5G – от 1 Гбит/с и выше.