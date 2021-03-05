В Саудовской Аравии оценили отличие России от стран-экспортеров нефти

Не нефтяная монархия

С апреля Россия нарастила объем добычи нефти на 115 тысяч баррелей в сутки. Разрешение на это было получено в рамках договоренностей ОПЕК+. Послабления получил также Казахстан, который нарастит добычу на 18 тысяч баррелей. Все остальные страны, которые подписали соглашение о сокращении добычи сырья, будут выполнять договоренности по-прежнему.

Как сообщил в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер РФ Александр Новак, в феврале Россия немного превысила объем добычи, хотя и продолжает исполнять свои обязательства с учетом тех решений, которые приняты по постепенному восстановлению добычи для российских компаний. В Минэнерго ожидают, что спрос на нефть выйдет на докризисный уровень в начале или середине 2022 года.

Именно спрос на нефть внутри страны стал причиной, по которой России пошли навстречу в рамках ОПЕК+. Другие страны-участники, и прежде всего, главная из них, Саудовская Аравия, приняли во внимание, что помимо нефтяных скважин в РФ, а также в Казахстане есть промышленность и сельское хозяйство. А впереди как раз посевная кампания с обычными для нее проблемами цен на ГСМ.

Александр Новак отметил, что спрос на нефтепродукты собственно в России уже заметно вырос по сравнению с Европой, где пока продолжается локдаун. «В нашей стране, с учетом того, что зарегистрированы три вакцины и идет массовая вакцинация населения, мы видим, что сегодня потребление на автозаправочных станциях нефтепродуктов — и бензина, и дизельного топлива — уже выше, чем в докризисный период, который случился еще весной прошлого года. Поэтому нам, конечно, важно здесь обеспечивать добычу, переработку и обеспечение нефтепродуктами наших потребителей, населения и промышленных потребителей», — отметил он.

Нефть идет к пикам

ОПЕК+ преподнесла сюрприз, по большей части сохранив предыдущие уровни добычи. А России и Казахстану позволили нарастить добычу в соответствии с согласованными ранее планами, в то время как остальные члены картеля сохранили прежние квоты, включая добровольное сокращение от Саудовской Аравии, считает старший аналитик EXANTE Виктор Аргонов. Благодаря этому цены на нефть прибавили более 5% сразу после оглашения решения. Поднявшись выше 68 долларов, стоимость барреля Brent оказалась в области пиковых значений с середины 2019-го. Решение заставляет по-другому взглянуть на планы ОПЕК.

Вероятно, предполагает аналитик, Саудовская Аравия не против еще какое-то время сдерживать добычу, чтобы толкать цены вверх. Несмотря на тревожное укрепление доллара на мировых рынках, ограничения в добыче нефти нацеливают рынок на выход в диапазон 70-75 долларов — в область пиковых уровней предыдущих двух лет.

Развитие этой ситуации уже ставит под сомнение потенциал восстановления экономики. Не слишком ли дорога нефть, чтобы экономики мира могли обеспечить себе быстрое восстановление после спада? В более долгосрочной перспективе дорогая нефть ускорит переход к альтернативным источникам энергии, считает эксперт.

Цены на нефть при этом, указывает Виктор Аргонов, также тянут за собой стоимость бензина, и это подорожание будет дополнительно накладываться на ослабление рубля, произошедшее годом ранее.

Бензин растет вслед

Тот факт, что Россия и Казахстан не будут сокращать добычу топлива, как остальные страны ОПЕК+, на 130 тысяч баррелей в сутки и 20 тысяч соответственно, говорит о готовности стран картеля решать вопросы сообща и идти на компромиссы, уверен аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов. Россия выполняет взятые на себя обязательства, и в течение прошлого года, благодаря совместной работе, удалось стабилизировать цены на топливо. Сейчас наша страна готовится к посевным работам, поэтому топлива необходимо больше, чем в другой период времени.

На заседании ОПЕК+ учли фактор сезонности и оставили для нашей страны возможность добывать больше нефти, пока остальные страны сокращают добычу. Новости о решении нефтяников благоприятно сказались на котировках. 67 долларов — приемлемая цена для нашей страны, так как идет формирование бюджета и пополнение финансовых запасов. К концу года мировой спрос на нефть может увеличиться на 5,5 млн баррелей в сутки, до 96 млн баррелей.

Что касается бензина, то, указывает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, в 2021 году цены на него вернулись к докризисным показателям. Так же, как и сейчас, бочка сорта Brent стоила около 64-66 долларов в январе 2020 года — тогда росту цен способствовало улучшение торговых отношений США и Китая и подписание промежуточного договора о смягчении торговых пошлин.

Сейчас котировки растут вместе с потреблением на мировом рынке. И, по словам аналитика, есть вероятность, что при успешной вакцинации в мире и открытии границ, спрос на топливо подойдет вплотную к докризисным показателям — около 96 млн баррелей в сутки (до кризиса было около 100 млн баррелей). Однако пока в мире спрос нестабильный, страны ОПЕК+ приняли решение оставить добычу нефти на прежнем уровне. Именно поэтому Саудовская Аравия добровольно снизит добычу на миллион баррелей сутки по сравнению с январскими показателями, а Россия и Казахстан, наоборот, нарастят добычу — это необходимо для закрытия сезонного спроса на нащих внутренних рынках.