В Сомали в результате теракта погибло 20 человек

В столице Сомали городе Могадишо взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, в результате чего по меньшей мере 20 человек погибло и 30 ранено, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters и новостной портал Garowe.

Взрыв прогремел возле ресторана недалеко от городской тюрьмы. По словам очевидцев, автомобиль, двигавшийся на высокой скорости, взорвался у ресторана. После взрыва были слышны звуки выстрелов. Полиция перекрыла все дороги, ведущие в квартал, где произошел инцидент.

«На данный момент мы вытащили 20 погибших и 30 раненых с места взрыва», – заявил Reuters представитель службы скорой помощи.