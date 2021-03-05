Вакцина «ЭпиВакКорона» разрешена к использованию для людей старше 60 лет

Роспотребнадзор одобрил использование препарата «ЭпиВакКорона», разработанного центром «Вектор», для вакцинации людей старше 60 лет, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Вакцина «ЭпиВакКорона» успешно прошла открытое клиническое исследование ІII-IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше», - передает пресс-служба ведомства. В этой связи была отредактирована инструкция по медицинскому применению препарата, в которой теперь указано, что он «показан для профилактики новой коронавирусной инфекции у взрослых старше 18 лет», тогда как в старой редакции возраст был ограничен рамками 18-60 лет.

«ЭпиВакКорона» стала второй российской вакциной от коронавируса, разработан препарат в центре «Вектор» и зарегистрирован в октябре 2020 г. По данным разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации препаратом сохраняется в течение года.

«Спутник V» стала первой вакциной мире от COVID, которая была зарегистрирована 11 августа 2020 г. Эффективность вакцины «Спутник V» достигает 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.

