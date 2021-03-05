Еврокомиссия разрешила странам ЕС самостоятельно покупать «Спутник V»

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что страны Евросоюза имеют все юридические права приобретать российскую или китайскую вакцину, сообщает ТАСС.

«Мы определили портфель общих закупок вакцины, который накладывает на страны, участвующие в этой стратегии, обязательство не вести параллельных переговоров с компаниями, поставляющими вакцины в рамках этого портфеля. Страны – члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин», – заявил Мамер, отвечая на вопрос о закупках странами ЕС российской вакцины.

Мамер добавил, что, разрешая применение этих вакцин на национальном уровне, страны ЕС «самостоятельно будут нести ответственность за все последствия применения этих вакцин».

4 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

Ранее Словакия, не дожидаясь разрешения EMA, разрешила применение «Спутник V» на своей территории.

1 марта первая партия российской вакцины «Спутник V» была доставлена в понедельник из Москвы в город Кошице на востоке Словакии.

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против решения премьер-министра страны Игоря Матовича приобрести для использования в республике российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» без ее предварительной регистрации в Евросоюзе и назвала препарат «гибридным оружием».

«Применение российской вакцины не является проявлением отваги или доказательством дипломатического успеха. Это можно воспринимать скорее как отказ от принятых в медицине правил, гарантирующих наивысшие стандарты безопасности для граждан», – заявила Чапутова.

Премьер-министр Игорь Матович раскритиковал политиков, которые выступают против закупки вакцины от коронавируса в России. Он заявил, что было принято решение о закупке вакцины «Спутник V», не дожидаясь ее регистрации в ЕС, поскольку, «времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан».