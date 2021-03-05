Архивные документы о 118 утраченных храмах и часовнях Москвы теперь доступны онлайн

Главархив Москвы опубликовал все сохранившиеся до наших дней уникальные документы о храмах, монастырях и часовнях Москвы, утраченных в 1920–1930-х годах. Планы, чертежи, цветные акварельные рисунки фасадов можно посмотреть на сайте архивного ведомства в разделе «Уникальные документы».

«С момента старта проекта в октябре 2020 года, менее чем за полгода, усилиями Главархива Москвы и Госинспекции по недвижимости было выявлено более 300 ценных и уникальных документов — чертежей, планов и рисунков, касающихся архитектуры 118 православных церквей и соборов. Теперь все эти материалы размещены на сайте Главархива Москвы и находятся в открытом доступе», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Работы по сохранению исторической документации специалисты Главархива ведут совместно с Госинспекцией по недвижимости. «Вместе с коллегами из Госинспекции по недвижимости мы проделали большую работу по выявлению ценнейших документов о столичных храмах и монастырях, которые сейчас уже нельзя увидеть. Они позволяют узнать об историческом облике Москвы. В конце декабря мы поделились первыми результатами, а к сегодняшнему дню удалось опубликовать уже все сохранившиеся до наших дней материалы о почти 120 жемчужинах храмового зодчества. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В дальнейшем мы откроем онлайн-доступ к документам нереализованных грандиозных архитектурных проектов начала советской эпохи», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Среди наиболее значимых опубликованных документов чертежи царских врат и план церкви Святой Екатерины Вознесенского девичьего монастыря в Кремле, возведенной в начале XIX века по проекту итальянского архитектора Карла Росси. Кроме того, в число документов входят чертежи больницы имени братьев Бахрушиных с церковью Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», построенной в русском стиле архитектором Борисом Фрейденбергом. Также можно посмотреть документы о деревянной церкви Преподобного Сергия Радонежского, построенной в 1903 году в имении графа Сергея Шереметева. Внутри храма был устроен резной золоченый двухъярусный иконостас в греческом стиле.

В начале ХХ века в столице действовали 10 соборов, 26 монастырей, 412 православных церквей, а также 10 церквей других конфессий (католических, лютеранских, англиканских, армяно-григорианских). В больницах, приютах, учебных заведениях располагались 166 домовых храмов. В 1920–1930-х годах снесли четыре собора, восемь монастырей, 111 церквей и несколько часовен.