Заммэра Ефимов: в Москве объем экспорта молочной продукции вырос на треть

Экспорт молочной продукции Москвы в 2020 году составил 57,23 млн долларов, что на 27,8% больше по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно- земельных отношений Владимир Ефимов.

«В лидерах по поставкам – мороженое, на него приходится больше половины от всего объема проданной продукции: его поставили на сумму 29,65 млн долларов. За ним следуют сыры и творог, кисломолочные продукты, а также свежее молоко и сливки», – рассказал заммэра и отметил, что экспорт молочной продукции демонстрирует устойчивый рост последние несколько лет. В 2020 году в число импортеров вошла 31 страна.

Больше всего экспорта направили в Казахстан (на 22,20 млн долларов). Половина поставок пришлась на мороженое, также отправляли сыры, творог, молоко и сливки, рассказали в центре поддержки и развития экспорта «Моспром». На втором месте по объему экспорта находятся США, затем следуют Беларусь, Киргизия, Китай и Канада – на них приходится около 80% всего экспорта московской «молочки».

Мороженое набирает популярность на фоне интереса к здоровому образу жизни, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. «Наиболее востребовано лакомство высокого качества с натуральными ингредиентами и с каждым годом увеличивается спрос на мороженое без добавления сахара, а также на основе соевого, миндального и кокосового молока. На долю Москвы приходится половина от этого объема от всего российского экспорта мороженого, причем основными рынками сбыта столичного мороженого стали Казахстан, США, Китай, Канада и Беларусь», - сказал глава департамента.

Сыров и творожных изделий предприятия Москвы экспортировали в 2020 году на 11,06 млн долларов, что на 59,9% больше чем в 2019 году. Почти 78% экспорта пришлось на Беларусь, Казахстан, Киргизию, Азербайджан и Грузию.

Весной и летом «Моспром» планирует организовать байерскую программу для столичных производителей в страны Ближнего Востока, в частности Саудовскую Аравию и Катар, а также в Азербайджан и Беларусь, где пройдут мероприятия для агропромышленного комплекса. Для этого специалисты детально изучат конкурентные преимущества московской продукции, рассказала генеральный директор центра «Моспром» Наталья Шувалова. «Также будет презентован экспортный потенциал производителей и проведут предварительные переговоры с байерами для проверки их заинтересованности, а также верифицируют контрагентов», – заключила она.