Заммэра Ефимов: в ОЭЗ «Технополис «Москва» заработал пятый дата-центр

Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU ввел в эксплуатацию центр обработки данных (ЦОД) на территории Особой экономической зоны Москвы. Всего в столичной особой экономической зоне работают уже пять дата-центров.

«В особой экономической зоне «Технополис «Москва» работают пять центров обработки данных (ЦОД). Два из них, «GreenBush DC» и «АйЭмТи», расположены на площадке Алабушево – это одни из крупнейших дата-центров в России. Общий объем инвестиций этих компаний превышает девять млрд рублей, также они создали более 200 рабочих мест. Дата-центры поддерживают работу предприятий микроэлектроники, облачных провайдеров и компаний госсектора. Еще три ЦОД расположены в Печатниках. Последний был запущен крупнейшим в России хостинг-провайдером и регистратором доменов в конце прошлого года. Новый дата-центр рассчитан на обслуживание порядка 2,5 тысячи клиентов», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно- земельных отношений Владимир Ефимов.

Новый дата-центр занимает площадь 600 квадратных метров на площадке в Печатниках и рассчитан на 168 серверных стоек. Он снабжается электричеством от двух независимых городских вводов и двух дизель-генераторных установок. Система охлаждения построена на базе фреоновых кондиционеров. Кроме того, помещения ЦОД оборудованы всеми современными системами пожарной безопасности, охранной сигнализацией, системой контроля и управления доступом и видеонаблюдением. Центр стал первым собственным дата-центром компании REG.RU, отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

Среди клиентов дата-центра - Сбер, Renault, Первый бит, Robokassa.

На этой площадке оказываются услуги аренды выделенных серверов

(Dedicated) и размещения оборудования (Colocation).