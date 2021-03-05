Зеленский поблагодарил США за санкции против его спонсора

Офис президента Украины Владимира Зеленского поблагодарил США за санкции, введенные против гражданина Украины, Швейцарии и Израиля Игоря Коломойского.

«Для экономического процветания и евроатлантической интеграции, заявленной не только в Конституции, но прежде всего в украинском обществе, Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи. Действия президента Владимира Зеленского говорят сами за себя: за менее чем два года каденции он сделал для деолигархизации в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов, без пафосных лозунгов и популизма. Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути... Мы неотступно двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером – США», – сообщила канцелярия Зеленского в своем телеграм-канале.

Ранее Зеленский работал ведущим многочисленных юмористических шоу на телеканале «1+1», принадлежащем Коломойскому. По неофициальной информации Коломойский выступил спонсором Зеленского во время президентской кампании 2019 года.

Сегодня, 5 марта, США ввели санкции против Игоря Коломойского. «Сегодня я объявляю о санкциях против олигарха и бывшего украинского государственного чиновника Игоря Коломойского за его причастность к серьезной коррупции», – заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.